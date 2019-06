Vrsaljko mu spasio život, a svi su plakali kad je išao iz kluba...

Imam važnu objavu. Nakon 18 uzbudljivih godina došlo je vrijeme da završim karijeru, napisao je na svom Twitteru Španjolac Fernando Torres.

- U nedjelju u 10 sati po japanskom vremenu održat ću konferenciju za medije na kojoj ću objasniti sve detalje. Vidimo se! - dodao je u svojoj poruci.

Španjolski napadač odlučio je da je vrijeme za mirovinu. Popularni El Nino osvajao je zlatne medalje sa španjolskom reprezentacijom na Europskom i Svjetskom prvenstvu, Ligu prvaka sa Chelseajem i Europsku ligu s Chelseajem i Atletico Madridom.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu