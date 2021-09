Hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko ove sezone igra vrlo rijetko za svoj madridski Atletico, a sada kada je konačno dobio priliku, pokazao je šefu Simeoneu da zaslužuje puno veću minutažu.

Točnije, u šest utakmica španjolske Primere samo je dva puta ušao u igru s klupe za pričuve. Prvi put u 1. kolu kada je protiv Celte u igru ušao u 97. minuti, dok je drugi put zaigrao ovog utorka kada je Atletico gostovao kod Getafea i pobijedio 2-1 u ogledu 6. kola Primere.

Vrsaljko je u igru ušao u 84. minuti, a šest minuta kasnije je asistirao za - pobjedu. Inače, Getafe je vodio 1-0 golom Mitrovića, ali je potom oba gola za goste postigao Urugvajac Luis Suarez. Prvi u 78. minuti, a drugi u 90.

Vrsaljku je ovo bio tek drugi nastup ove sezone za Atletico, a do ovog susreta je čak pet utakmica presjedio na klupi zbog čega je i izgubio mjesto u reprezentaciji. Protiv Celte Vigo u prvom kolu na travnjaku proveo je tek minutu, a sada protiv Getafea posljednjih 14 minuta (osam minuta sudačke nadoknade). No i to mu je bilo dovoljno za asistenciju i da pokaže Diegu Simeoneu da zaslužuje puno veću minutažu.

Šime je prethodnih sezona bio nezamjenjiv u prvom sastavu. Zbog svoje borbenosti i ratničkog mentaliteta bio je jedan od ljubimaca Diega Simeonea, no njegovu bajku u Atleticu uništile su ozljede. Dok je on provodio sate i sate na terapijama, drugi igrači su se dokazivali i zauzeli mjesto ispred njega. Poziciju desnog beka tako je zacementirao Trippier i Vrsaljko je pored njega ove sezone odigrao tek 15 minuta. Ipak, ova asistencija mogla bi mu donijeti više minuta, a pokazao je da to i zaslužuje.

Atletico se nalazi na prvom mjestu ljestvice s četiri pobjede i dva remija.