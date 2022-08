Vršnjaci im ispali u drugu ligu, a one su u polufinalu! Hrvatice izvele preokret za pamćenje

Da nema nemogućeg kada vjerujete do kraja, sve su uvjerile hrvatske košarkaške kadetkinje. One su kolosalnim preokretom protiv Belgije (60-58) izborile polufinale Europskog prvenstva do 16 godina!

I dok su njihovi vršnjaci, muška reprezentacija, nedavno odveli Hrvatsku u toj konkurenciji u drugi rang, B diviziju, Hrvatice su na korak do medalje, do postolja! Rijetko, jako rijetko takav je slučaj zabilježen u našoj ženskoj košarci.

Pa onda još na sve to i način... Belgija je, naime, u četvrtfinalu Eura koji se igra u Portugalu vodila s ogromnih 18 koševa razlike (45-27) u trećoj četvrtini. Nešto su to igračice Tatjane Jacović reducirale, ali -15 uoči zadnje četvrtine nije nudilo neku nadu. No, onda je Zara Valčić pokrenula hrvatski uragan ukrašen tricom Lene Bilić za 14-0 i hrvatskih 59-56 37 sekundi prije kraja! Belgijke su imale zadnjih pet sekundi loptu na 60-58, no zadnji šut nije pogodio je konstrukciju koša.

Hrvatice su se istog trena rastrčale parketom, jedna drugoj skakale u zagrljaj, vikale, pjevale, slavile... Zara Valčić utakmicu je završila s 14 koševa, Lena Bilić i Petra Božan s po 13 poena.

Polufinale? Na putu do medalje, prve kadetske ženske nakon 21 godine, sada je Španjolska, u petak od 21:45. Pogledajte ove cure, zaslužuju itekako...

