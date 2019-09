Vrući poljupci u Miamiju: Genie u zagrljaju svog novog dečka...

Iza nje je 12 uzastopnih poraza na teniskom terenu, ali Eugenie Bouchard (25) barem se može pohvaliti uspjehom u ljubavnom životu. Kanadsku tenisačicu fotografi su uhvatili kako izmjenjuje vruće poljupce u zagrljaju novog dečka, Connora Davisa.

Par je uhvaćen na plaži u Miamiju, najprije su se ljubili zagrljeni u vodi, a potom su se prebacili na plažu gdje je atraktivna zvijezda sjedila u Connorovom krilu.

Connor Davis radi kao investicijski bankar, a brat je američke manekenke i bivše tenisačice Hannah Jeter. Ovo su prve njihove zajedničke fotografije, do sada su uspješno izbjegavali zajednička pojavljivanja u javnosti.

