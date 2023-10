Vučić: Dinamo igra onu ligu bez briga, ne može ni igrati protiv Zvezde! Ona je regionalni lider

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prošlotjednom gostovanju na TV Prvoj dotaknuo se i nogometnog rivalstva između prvaka susjednih zemalja, Dinama i Crvene zvezde i pritom bocnuo maksimirski klub što nastupa u Konferencijskoj ligi, dok su Beograđani u Ligi prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Za koga navijaju Kosovari?

Vučić je govorio o odnosu s bivšim izvršnim predsjednikom i savjetnikom Dinama Zdravkom Mamićem, koji je u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon pravomoćne osuđujuće presude za gospodarski kriminal u klubu.

- Dvaput smo se sreli Mamić i ja. Nikad s njim nisam duže razgovarao, ali kad netko napravi takav uspjeh, vi to morate poštovati. Je li on ostavio ovakav Dinamo ili netko drugi? Bit će da je on. Je li on napravio jako uspješan Dinamo? Na moju žalost, jest, jedva sam čekao da to vrijeme prođe. Jako sam sretan što je Zvezda regionalni lider u nogometu i značajno ispred hrvatskih klubova - rekao je Vučić.

Hoće li doći do utakmice Dinama i Zvezde?

- Nisam siguran da će oni idućih godina igrati Ligu prvaka, ali ako Zvezda ispadne u Europsku ligu... Doduše, oni sad ne igraju ni Europsku ligu, nego ovu ligu bez briga. Iduće godine je moguće ako Zvezda ispadne u Europsku ligu. Ovo je bilo navijački - rekao je Vučić, a na pitanje kako bi prošle te utakmice poručio:

- Pobijedila bi Zvezda. Partizan je u Tuđmanovo vrijeme izgubio, a Zvezda bi sad pobijedila. Mamić je prije dvije godine rekao da bi Dinamo pobijedio? Ma kakvi, još tad sam govorio da je vrijeme za pobjedu Zvezde i nadam se toj utakmici. Svi drugi bježe od nje, a ja se nadam toj utakmici, fair playu i pobjedi naše momčadi.

"Modri" su od samostalnosti Hrvatske igrali tri utakmice protiv srpskih klubova, sve tri protiv Partizana. U kvalifikacijama za Ligu prvaka 1997/98. u Beogradu je bilo 1-0, a u spektakularnom uzvratu 5-0 za "modre". Šest godina poslije klubovi su pokušali odigrati prijateljsku utakmicu na pripremama u Švicarskoj koja je prekinuta u 68. minuti nakon Dinamova vodstva 2-0 zbog upada navijača na teren i masovne tučnjave.