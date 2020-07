Vujo: Otišao sam iz Zagreba jer mi nisu priznali diplomu trenera

Sad nemam angažman, nešto sam u pregovorima sa Saudijskom Arabijom oko izbornika, ali znate kako je s Arapima raditi, pregovarati. Sačuvaj Bože… Stalno govore "čut ćemo se sutra", kaže Vujo

<p>Ja se mogu vratiti tek za četiri-pet mjeseci kad i ako riješim probleme s imovinsko-pravni odnosi. Angažirao sam odvjetnike, ali moram stalno biti na licu mjesta. U pitanju su nekakva mjerenja i moram biti tamo. Manji je dio te zemlje u Crnoj Gori, a veći u Srbiji, pričao je krajem svibnja crnogorski stručnjak <strong>Veselin Vujović</strong> o razlozima odlaska iz PPD Zagreba. No čini se da je to bila samo priča za javnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: PPD Zagreb predstavio novog trenera</strong></p><p>Vujo je po drugi put u Zagreb došao krajem rujna kada je zamijenio Branka Tamšea. Bilo je prvotno planirano da momčad vodi na duže staze i da ih odvede na put na kojem su bili u njegovom prvom mandatu. Došla je stanka zbog korona virusa, sva rukometna natjecanja su poništena, a Vujović je otišao u svoj Šabac.</p><p>Odjednom, iz vedra neba, javio se krajem svibnja i rekao da odlazi iz Zagreba. Govorio je o imovinsko pravnim odnosima, o problemima sa zemljom, ali to zapravo nije bila istina. Bili su posrijedi neki drugi problemi koji se tiču njegove trenerske diplome.</p><p>- Iskreno ću vam sad reći sve o tome. Došlo je do administrativnog problema koji je ometao moj normalni rad u Zagrebu. Došlo je do problema da Ministarstvo rada u Hrvatskoj nije priznavalo moju diplomu <em>master coacha</em>, koju sam ja naravno dobio redovnim putem u Sloveniji, nego su imali neke svoje kriterije koji, eto, nisu bili na mojoj strani. Tako su, navodno, ti kriteriji usklađeni sa kriterijima Europske unije. Tako da sam se ja vratio u Šabac, upisao treću godinu fakulteta u Novom Sadu, i kad se te stvari završe, postoji velika mogućnost da se ponovno vratim u Zagreb. Znači, bio je administrativni problem - priznao je Vujović za <a href="https://net.hr/sport/rukomet/kukavica-nisam-ne-zanimaju-me-ni-oporba-ni-vucic-kao-niti-njegovi-sateliti-eksplozivni-intervju-veselina-vujovica-za-net-hr-o-izjavi-koja-je-uzburkala-duhove-u-srbiji-vucicu-i-odlasku-iz-zagre/" target="_blank">Net.hr</a> nakon što je više od mjesec dana vrtio svoju priču...</p><p>On je u prvom mandatu u PPD-u proveo dvije godine, a sada je izdržao sedam mjeseci. U 2019. godini otišao je i iz slovenske reprezentacije nakon četiri godine, a sada je u potrazi za novim angažmanom. No, nigdje mu se ne žuri.</p><p>- Sad trenutno nemam angažman, nešto sam u pregovorima sa Saudijskom Arabijom oko izbornika, ali znate kako je s Arapima raditi, pregovarati. Sačuvaj Bože… Stalno govore čut ćemo se sutra, ovo, ono, a to sutra nikako da dođe. Tako da u ovom trenutku nema angažman, teško da će ga i biti. Jer, puno klubova ima financijskih problema, nitko ne zna kad će početi lige, kakav će sistem natjecanja biti. Tako da svi nekako čekaju. Nema veze, iskoristit ću to da se malo odmorim, da odigram s prijateljima pokoju partiju tenisa, pa ću tako prikupiti snagu i energiju. Valjda će nekome zatrebati jedan, onako, prosječan trener - kaže Vujović. </p><p>I sam kaže da postoji mogućnost da se vrati u Zagreb, a u prethodnih sedam mjeseci nije uspio oživjeti momčad. Ipak, i dan danas se pamti onaj njegov prvi mandat gdje je PPD uzdignuo do visina. S klubom je osvajao hrvatsko prvenstvo i Kup, a najveći uspjeh bilo mu je četvrtfinale Lige prvaka 2016. godine kada su senzacionalno u Manheimu izbacili Rhein Neckar Loewen. U narednoj fazi je PSG bio pretvrd orah...</p>