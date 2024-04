Vujović kreće u lov na obećano, a na putu mu stoje hit trener i najbolji Zagreb zadnjih godina

Nakon dva uzastopna velika nogometna derbija ovaj vikend očekuje nas onaj rukometni. U nedjelju u Našicama prvi put u sezoni susrest će se Nexe i Zagreb. Dva najveća hrvatska rukometna kluba posljednji međusobni ogled igrali su u svibnju prošle godine. Tada je Zagreb slavio s 28-27 i došao do treće pobjede u sezoni protiv Našičana koja ih je dovela do novog naslova prvaka. U nedjelju počinje nova borba za naslov prvaka. Iako su Našičani porazom od Sesveta tek na trećoj poziciji, očekuje se da će se ove dvije momčadi ponovno boriti za naslov.

Da bi uopće došlo do toga Našičani se moraju nadati porazu Sesveta u nekoj od sljedećih utakmica Lige za prvaka ili pobijediti u uzvratu s više od pet razlike. Poraz protiv momčadi Igora Vorija (38-33) doveo ih je u nezahvalnu poziciju, a tada je klupu napustio Branko Tamše koji će ostati upamćen kao najuspješniji trener Nexea u povijesti. Na njegovo mjesto sjeo je legendarni Veselin Vujović i odmah najavio:

- Nisam došao ovdje biti drugi - rekao je Vujović i tako naglasio da će prioritet biti borba za naslov za prvaka države.

Vujović nije dobro počeo, ali zna prioritet

Nexe je pod Vujovićem upisao četiri pobjede, jedan remi i tri poraza. Remi s Gorenjem i porazi od Sävehofa i Lowena u Europskoj ligi bacile su mrlju na početak Vujovićevog mandata u Našicama, ali jasno je koji je prioritet. Napokon skinuti Zagreb s trona. Nexe u svojim redovima ima igrače koji to mogu i koja su spremna to napraviti. Ne trebaju se bojati da će platiti danak neiskustvu kao što je to bilo proteklih godina, no igra mora biti puno bolja nego u dosadašnjem dijelu sezone.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vujović je od Tamšea preuzeo dobru momčad, s puno snage i trkačke energije i sada je pravi trenutak da doda malo svog začina. Crnogorski stručnjak mora svoje igrače uvjeriti da su bolji od Zagreba i da je prvenstvo hrvatske borba za goli život. To je ono što najbolje radi kroz cijelu svoju trenersku karijeru. Nemoguće pretvara u moguće, a još kada u svojim redovima ima igrače poput Štrleka, Bezjaka i Kuzmanovića, nemaju mu razloga nevjerovati.

Prijašnjih sezona Nexeu je najveći protivnik bio Nexe. Prije dvije godine igrali su bolji rukomet od Zagreba, imali konkretniju momčad i sve je bilo složeno da dođu do naslova prvaka. Planove im je pomrsio Final 4 europske lige koji je Tamšeovoj momčadi donio još dvije teške utakmice u Europi, a zatim je u jednom trenutku ponestalo snage i euforija je splasnula. Zagreb je iskoristio neke blagodati koje idu uz njegovo ime i osvojio naslov prvaka.

Na putu im stoji hit trener

Ove sezone najveći protivnik Nexeu i Veselinu Vujoviću bit će Andrija Nikolić. Trener iz sjene sjeo na klupu prvaka Hrvatske i od njega napravio momčad vrijednu igranja završnice Lige prvaka. Zagreb pod Nikolićem izgleda moćno, agresivno i brzo. Dobra atmosfera oko Zagreba ide im u korist, a nevjerojatno dobar balans mladosti iskustva nevjerojatno je usklađen.

Zagreb igra najbolji rukomet u posljednjih pet godina i zaista je šteta što nisu pobijedili Montpellier i prošli u četvrtfinale Lige prvaka. Miloš Kos jedan je od najboljih mladih rukometaša na svijetu. Luka Lovre Klarica će vrlo brzo biti najvruća roba na rukometnoj sceni, a o imenima poput Čupića, Dibirova i Gojuna ne treba trošiti riječi.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Zagreb je apsolutni favorit u nedjeljnom susretu, ali Nexe im dolazi u neugodnom trenutku. Dvije utakmice protiv Montpelliera bile su dvije možda i najlošije utakmice Zagreba u Ligi prvaka pod Nikolićem. Iako su Francuzi zasluženo prošli dalje jer se radi objektivno o boljoj momčadi, Zagreb je imao svoje šanse i Zagreb prije mjesec dana bi vrlo vjerojatno pobijedio i prošao dalje. Nexe je s druge strane u lošoj formi posljednja dva mjeseca i Zagreb im je prava prilika da se iz nje izvade i pokažu svoju pravu snagu.

Ovaj susret, odnosno seriju ako Nexe dobije Sesvete više od pet razlike odlučit će golmani. Prijatelji, kolege i cimeri Mandić i Kuzmanović imat će veliku ulogu, možda čak i ključnu u ovim susretima.

Atmosfera u Našicama neće biti ugodna za Zagrebaše i Nexe zna kako je pobijediti Zagreb pred svojom publikom. 2018. godine prvi put u povijesti slavili su protiv Zagreba u sklopu Seha lige, a Nexe je Zagreb pobjeđivao još dva puta i to oba u Našicama. Rukometni spektakl kreće.