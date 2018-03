Vujović opet 'opleo' po sucima: Neki od njih smrde na alkohol...

Intervjui legendarnog Veselina Vujovića ne mogu proći ispod radara. Koja god tema bila, on je britak i zanimljiv.

Sada je gostovao u eteru španjolskog radija Marca i naravno, opet opalio po EHF-u i sucima.

- Čim podignem glas, kazne me. Više vole one koji šute. Kada je natjecanje, uvijek su u najboljim hotelima, voze se u najboljim automobilima, biraju što će jesti u hotelima, a timovi se žale na lošu hranu, prijevoz... I osobno vidim kako naš sport ne napreduje sa sadašnjim ljudima na vlasti. I znam da će me kazniti kada čuju moje izjave, ali neka. Ponosan sam i neustrašiv čovjek - rekao je Vuja pa nastavio sipati u svom stilu:

- Ponekad, kada naprave pogrešku, a ja skočim, osjetim miris alkohola. Htio sam i ranije zapisati svoja zapažanja u zapisnik, ali predsjednik i delegat preporučili su mi da ništa ne prijavljujem. Zašto? Jer bi klub bio kažnjen, a ne suci. Jednom te pokradu, pa te drugi put smiruju, pa treći put suđenje bude skandalozno u moju korist... Današnji suci žive od rukometa, a gledaju samo vlastite interese.

Vjerojatno ga očekuje nova sankcija krovne europske rukometne organizacije s kojom je u pravom 'ratu' poslije Europskog prvenstva odigranog u siječnju kod nas.