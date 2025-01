Vujović: Ova Hrvatska nije za najveća dostignuća. Zanimljivo je kako su uvijek krivi izbornici

Hrvatska rukometna reprezentacija zakomplicirala je put do nokaut-faze Svjetskog prvenstva kojemu je sudomaćin. Usprkos podršci 15.000 ljudi u Areni Zagreb Egipat se ponovno pokazao prejakim, a Hrvatska, pogotovo s obzirom na izostanke Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića, previše jalova u napadu kako bi stala na kraj vrlo dobroj afričkoj reprezentaciji. Sad više nema pravo na krivi korak ako želi u četvrtfinale.

Pokretanje videa... 00:55 Atmosfera uoči utakmice s Egiptom | Video: Zdravko Barišić/24sata

Poznati rukometni stručnjak i aktualni izbornik Katra Veselin Vujović (64) nije preveliki optimist oko šansi Hrvatske u nastavku natjecanja.

- Jako je teško komentirati nešto da ostaneš korektan, a da u principu ne kažeš ono što je vidljivo svima. Hrvatska se javnost mora pomiriti s tim da ovaj sastav nije sastav za najveća dostignuća. Nažalost, ali to je tako i tako je već nekoliko posljednjih godina. Ne znam, pa Sigurdsson nije dobio niti jednu važniju utakmicu, osim onih kvalifikacija u Njemačkoj. Jasno je da je jako teško ostati bez Duvnjaka i Cindrića, s Karačićem na srednjem koji je totalno izvan forme i ritma, pa sve padne na leđa malog Pavlovića, koji je do jučer igrao u Ljubuškom. Očekivati da će on sad moći voditi Hrvatsku prema velikom rezultatu jednostavno nije realno - rekao je Vujo za tportal.

Egipat je, s druge strane, potvrdio da je s pravom prikriveni favorit za četvrtfinale.

- Hrvatska se namjerila na jednog ozbiljnog rivala, a svi smo prije početka SP-a znali kakav je Egipat i kako ljudi igraju posljednjih godina. Egipat se pokazao kao jedna čvrsta ekipa koja je definirana na fantastičan način. Kad ih gledate, ne znate tko je koji vanjski. Svi mogu igrati sve. Srednji, lijevi, desni. Egipat je pokazao što je prototip modernog rukometa na najvišoj razini. Poznati su kao ekipa sjajnih šutera, a protiv Hrvatske im je najbolji igrač bio vratar, To je značilo da je Hrvatska bila osuđena na propast i prije samog početka ove utakmice. Kad njima golman ovako brani, onda je Egipat ekipa koja može igrati ravnopravno sa svima, i s Francuzima i s Dancima - smatra Vujović.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatska više ne ovisi sama o sebi, može ispasti sa sve tri pobjede iako su dobre šanse da će osam bodova biti dovoljno za jedno od prva dva mjesta. Nakon vjerojatnog dvoboja protiv Zelenortskih Otoka, u kojem ne bismo trebali imati problema, slijede dvoboji protiv Slovenije i Islanda u kojima opet moglo biti čupavo.

- Hrvatska sigurno ima neku svoju matematiku. Vidjet ćemo kako će završiti utakmica između Slovenije i Islanda, tko će dalje s četiri boda, a tko s dva. Hrvatska s te dvije pobjede ima nastavak, ali i dalje stojim kod onog da je nije baš realno da Hrvatska dođe do medalje. No, tko zna, momci možda nadmaše sami sebe i naprave čudo. Zaista bih volio da se to dogodi.

Medalja se u ovom trenutku čini jako daleka, svjestan je toga u najavi turnira bio i Domagoj Duvnjak koji sad samo savjetom može pomoći.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Dule je takva ljudina, takav igrač. Užasno mi je žao što mu se ovo dogodilo. Da jedan takav igrač ode na ovako bezvezan način. Nikad ne znaš kad ćeš stradati kad konačno stradaš. Ne znam, nije mi baš jasno zbog čega je morao imati toliku minutažu protiv Bahreina i Argentine. Opet, mora igrati da bude u formi. Zato ne bih sad krivio Sigurdssona nešto posebno. Vidi se da je jako motiviran, da je aktivan na minutama odmora, da je unutra s igračima - rekao je Vujović pa povukao zanimljivu paralelu Islanđanina s prošlim izbornicima:

- Svi koji sjednu na tu vruću hrvatsku klupu žele najbolje reprezentaciji. Nekad to ispadne dobro, a nekad ne i ne bih sad radio dramu oko toga. Međutim jako je zanimljivo da su u hrvatskom rukometu uvijek problem izbornici kad nešto nije kako treba biti. Ne valja Goluža, pa ne valja Babić, pa Horvat, Perkovac... Igrači su dobri, sve je super, samo izbornici ne valjaju. Nije to baš tako.

Vujovićev Katar izgubio je u prvoj fazi natjecanja u Poreču od Francuske 37-19 i Austrije 28-26, a onda u ključnom dvoboju za napredovanje svladao Kuvajt 25-22. U nastavku ga u Varaždinu čekaju Nizozemska, Sjeverna Makedonija i Mađarska.