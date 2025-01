Vujović: Suđenje je bilo čudno i išlo je na štetu Slovenaca! Pod hitno se nešto mora promijeniti

Nakon četiri uzastopna velika natjecanja u kojima nije igrala nokaut-fazu (15. mjesto na SP-u 2021., osmo na Euru 2022., deveto na SP-u 2023. i Euru 2024., 11. mjesto na Olimpijskim igrama), hrvatska rukometna reprezentacija je ponovno u završnici. Za to je, nakon veličanstvene pobjede nad Islandom, bila potrebna i pobjeda nad Slovenijom 29-26 u krcatoj Areni Zagreb, i to nakon užasnog starta od 0-5.

Veselin Vujović (64), bivši trener Zagreba i aktualni izbornik Katra, protiv kojega je Mađarska potvrdila plasman u četvrtfinale i sudar s Hrvatskom, u pobjedi domaćina vidio je i problem oko suđenja češkog dvojica Horaček - Novotny.

- Čestitam Hrvatskoj na prolazu u četvrtfinale. Hrvatska je na odličan način organizirala ovaj turnir i igračima se treba nakloniti. Međutim protiv Slovenije je sudački kriterij bio jako čudan i išao je na štetu Slovenaca. Utakmicu nisam gledao na RTL-u, nisu je komentirali hrvatski komentatori i moram priznati da sam čuo brojne kritike na suđenje - rekao je Vujović za tportal i nastavio:

- Kad se sjetim onog cirkusa protiv Egipta, kad su Slovencima suci uzeli loptu kad im je trebao gol, onda moram reći kako je ovo kako su Hrvatima puštali duže napade jako neobično. Ne kažem da je netko namjerno pomagao Hrvatskoj, ali kriterij je bio baš čudan.

Crnogorski stručnjak je podvukao:

- Pod hitno se moraju promijeniti neka pravila rukometa i da se jednom zauvijek odredi koliki je broj dodavanja ili da se uvede vremenski okvir u napadu jer ovo dovodi do apsurda i velikih mogućnosti manipulacija u našem sportu.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Slovenijom i prolaskom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim toga, kako je vidio Hrvatsku?

- Hrvatska ni izbliza nije izgledala dobro kao protiv Islanda. Ni igrački, ni taktički. Jako teška utakmica, a nitko osim Dominika Kuzmanovića nije odskakao. Rekao bih da su svi ostali bili malo ispod svog prosjeka. No pobjedi se ne smije gledati u zube. Još jednom čestitam igračima i Daguru i želim im neka se dobro spreme za Mađarsku i četvrtfinale. Mađari su dobra momčad, ali radi se o ekipi koju Hrvatska itekako može pobijediti i za mene je Hrvatska favorit.

Je li ga iznenadila Slovenija?

- Naravno da su željeli po svaku cijenu pobijediti i pokvariti Hrvatskoj planove. Na koncu, da su dobili, bili bi treći i preskočili bi Hrvatsku, a to je velika stvar. Nije isto biti deseti ili 15. na svijetu. To su sve sjajni momci, odlični sportaši i naravno da su išli na pobjedu. S druge strane, Slovenci su uvijek najopasniji kad igraju opušteno. To su i pokazali - zaključio je Vujović.