Vujović za 24sata: Duvnjaku je bolje da se ne vraća. A Perkovac je bio u pravu da je liga loša...

Veselin Vujović (64) na Svjetskom prvenstvu vodi Katar. U skupini s Francuskom, Austrijom i Kuvajtom u Poreču izborili su drugi krug u Varaždinu pobijedivši Kuvajt. No, Vuja sve prati i snima, pa tako i Hrvatsku.

- Rekao sam u najavi turnira da je medvjeđa usluga ovoj generaciji što se igra u Hrvatskoj. Ovo je samo dodatno opterećenje i lakše bi im bilo da se igra negdje drugdje, poraz bi manje bolio nego ovakav pred punom Arenom. Evo, mi smo putovali iz Poreča u Varaždin i na putu vidjeli automobile iz Rijeke, Pule s hrvatskim zastavama. Znali smo da će biti sjajan ambijent i to je prvi čimbenik zbog kojeg je svima žao. Puno se ljudi razočaralo nakon uvodne dvije utakmice, koje su malo i zavarale javnost. Onda je došao Egipat, ozbiljna reprezentacija i ako ih pogodi da, uz šutersku klasu kakvu imaju, dobiju i ovakvog golmana da bude najbolji igrač, onda su oni na razini Francuske i Danske. Uz lošu sreću koju ima Hrvatska, u igri je bilo i puno pogrešaka i ispalo je nemoguće pobijediti.

Te pogreške stalno guramo u prvi plan nakon ovakvih utakmica, odnosno poraza. Izbornici se mijenjaju, a priča ostaje ista...

- Imali ste situaciju s Martinovićem u kontri i zabrljali, pa s Mamićevim šutom preko cijelog terena pokraj Jelinića pred praznim golom. Pa ja sam svojim igračima zabranio na pucaju s gola na gol! Protiv Egipta je na srednjem vanjskom počeo mladi i perspektivni Ivano Pavlović (21), koji je budućnost, ali trenutačno ne može iznijeti teret. Srednji bek je veza između lijeve i desne strane, motor ekipe i ako on nije vrhunska klasa, onda pati i ostalo. U svim ozbiljnim reprezentacijama vidjet ćete kakve srednje vanjske imaju. Kod Hrvatske nije bilo Cindrića i Duvnjaka i naravno da se mora osjetiti.

Karačić je došao gasiti vatru s bazičnih priprema kluba. Je li mogao biti barem na pripremama reprezentacije za ovakve slučajeve?

- Ako već imaš dva starija i iskusnija igrača, kao Cindrića i Duvnjaka, logično mi je dati šansu mlađem da bude u sastavu. Ovako, ako imaš tri igrača velikog iskustva, s karakterom, ne mogu svi biti zadovoljni minutažom i ulogom. Kod Hrvatske se ne zna tko je prvi srednji vanjski koji drži igru. Najsigurniji su Šoštarić, Martinović i Kuzmanović, na njih se uvijek može računati za dobar rezultat.

Mogao je Sigurdsson imati u vidu da je Duvnjak u godinama, a Cindrić sklon ozljedama ili?

- Možemo sada govoriti jer kada se takvo što dogodi, onda svi kritiziraju, trebao si ovako ili onako, zvati onoga ili ovoga. Meni se čini da se luta i na poziciji pivota, i ja sam bio trener Šipiću i u jednom trenutku vidim ga na halfu u obrani, pa na trojci. On je vrhunski napadač, ali i Egipćani su mijenjali pivota u obrani.

Koliko ovakva Hrvatska može?

- Ne bih se kladio da će uzeti medalju, ali nisam dobar prognozer. Ako rezultat ne ispadne prema željama, bit će veliki pritisak na izbornika i savez. Znate, Perkovca su stavili na stup srama kada je rekao da je hrvatska liga loša, a to je više nego točno i znaju i oni koji su ga kritizirali. Imamo jedan ozbiljan klub, Zagreb, uz Nexe koji se godinama trudi, a to je malo. Zamislite da hrvatski klubovi po ljestvici igraju protiv francuskih, pa izgubili bi svi! Ne može hrvatska gledati makedonsku ligu, austrijsku, nego one najbolje.

Vjerujete li u povratak Duvnjaka za ljepši kraj?

- Ako on hoće sačuvati zdravlje i odigrati i sljedeću sezonu za Kiel, ne bi mu bilo pametno da se vrati. To mu kažem kao čovjek, prijatelj, tko mu želi najbolje u životu, ne kao trener. Ovakva stanka bez utakmica i treninga ostavlja traga, mogućnost nove ozljede je ogromna. Tko god očekuje još jednu njegovu žrtvu, taj griješi. On treba završiti karijeru na naljepši način, ako je to Kiel, onda Kiel. I da nakon toga preuzme mjesto na kojem će HRS iskoristiti njegovo značenje, bio kao predsjednik ili nešto drugo.