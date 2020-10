Vuk je Vukasu vuk: Treba li trener Hajduka dobiti otkaz?

Treneru Hariju Vukasu stolica se vjerojatno već tresla, a s ovim porazom njegov ostanak je još upitniji. U Hajduk je tik prije utakmice došao i novi predsjednik kluba, a pred sobom bi mogao imati tešku odluku

<p>Hajduk je zaredao tri poraza u HNL-u! Svladala ga je Istra 1-0! Kobni gol momčadi trenera Harija Vukasa zabio je Matej Vuk.</p><p>Nije to statistika koja sama po sebi oduševljava, ali još veći problem je taj što su ta tri poraza došla od - Gorice, a potom Istre i Šibenika, dvaju momčadi koje nominalno spadaju među najslabije u hrvatskom prvenstvu.</p><p>Šibenik je splitsku momčad svladao na Poljudu, a 'bili' tad nisu uspili niti doći do gola. Isto tako, do gola nisu uspili doći ni u Puli. U Kupu nisu izgledali dobro protiv niželigaša Graničara kojeg su ipak svladali 2-1, a problema su imali i u Europi s makedonskom Renovom. </p><p> </p><p>Treneru Hariju Vukasu stolica se vjerojatno već tresla, a s ovim porazom njegov ostanak je još upitniji. U Hajduk je tik prije utakmice došao i novi predsjednik kluba, a pred sobom bi mogao imati tešku odluku.</p><p>Jedina olakšavajuća činjenica za navijače splitskog kluba bila je ta da agoniju nisu mogli pratiti uživo zbog tehničkih problema s prijenosom.</p><p> </p>