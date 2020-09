Vukas iz privremenog u glavnog trenera: 'Odlično nas je vodio'

Donedavni pomoćnik Igora Tudora od utorka je i službeno njegov nasljednik. Hari Vukas prošle dvije utakmice bio je privremeni trener, a debi na poziciji prvog čovjeka stručnog stožera imat će protiv Dinama

<p>Zadovoljstvo mi je da Harija mogu potvrditi kao glavnog trenera našeg kluba, kao i njegov stručni stožer: Jurica Vučko i Toni Golem kao prvi pomoćnici te ostatak koji nastavlja surađivati s njime, rekao je sportski direktor Hajduka <strong>Ivan Kepčija</strong> (38) i tako potvrdio ono što se očekivalo.</p><p><strong>Hari Vukas</strong> (47) došao je u Hajduk kao pomoćnik <strong>Igora Tudora</strong> početkom godine pa postao vršitelj dužnosti glavnog trenera nakon Tudorova odlaska u Juventus prije nekoliko tjedana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obraćanje Ivana Kepčije</strong></p><p>U debiju na toj poziciji Hajduk je vodio do pobjede na gostovanju kod Osijeka (2-1) pa remizirao sa Slaven Belupom kod kuće (2-2).</p><p>- Mislim da je u senzibilnom periodu tranzicije odradio odličan posao. Dosta je zahtjevan prelazak za bilo kojeg čovjeka iz pomoćnog u glavnog trenera i mislim da ga je momčad odlično prihvatila. Prepoznajemo sinergiju koju smo željeli vidjeti, a trener je postiže s momčadi - rekao je Kepčija i dodao:</p><p>- Kvalitetno je vodio dvije utakmice koje smo odigrali pod njegovom paskom, vrlo dobra rješenja u svim segmentima pripreme i utakmice. Mislim da smo ih i kvalitetno odigrali. U te dvije utakmice nismo dozvolili protivniku previše šansi. Kad bi tako ostalo, mi bismo bili zadovoljni. To je plod njegova djelovanja na momčad.</p><p>Vukas će debi kao potvrđeni glavni trener Hajduka imati protiv <strong>Dinama</strong> ovu subotu od 19.05 na Poljudu.</p><p>- On ima znanja, iskustva, mirnoće i kvalitete da može voditi našu momčad i da je najbolje rješenje za nas u ovom trenutku da je on nastavi voditi - zaključio je sportski direktor Hajduka.</p><p>"Bijeli" su nakon tri kola treći na ljestvici sa sedam bodova, dva iza vodećeg dvojca Dinamo - <strong>Gorica</strong>.</p>