Vukovar otkazao memorijalni turnir za Blagu Zadru, navijači ogorčeni: 'Otkud vam pravo?'

Trideset i treća je godišnjica pogibije heroja Domovinskog rata Blage Zadre. Zapovjednik obrane Vukovara poginuo je kod Trpinjske ceste u Borovu naselju. Danas mu je počast na Memorijalnom groblju odao državni vrh i gradske vlasti. Zadre su se trebali prisjetiti na tradicionalnom memorijalnom turniru u Vukovaru, no otkazali su ga svega nekoliko dana ranije.

POGLEDAJTE VIDEO: Godišnjica pogibije Blage Zadre

Pokretanje videa... 02:04 Vukovar: Obilježavanje 33. godišnjice pogibije general-bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hilla | Video: 24sata/pixsell

"Dragi navijači i prijatelji kluba, nažalost, zbog redovitog rasporeda prvenstvenih utakmica te nadoknade prvenstvene utakmice protiv BSK-a (kod Croatije Zmijavci smo ovaj vikend), ove godine nismo u mogućnosti organizirati 11. Memorijalni turnir Blago Zadro tijekom reprezentativne pauze. Hvala vam na razumijevanju, a svi zajedno ćemo i dalje s ponosom nositi sjećanje na heroja Blagu Zadru kroz naš trud i borbenost na terenu", napisali su iz kluba.

Vukovar i BSK trebali su igrati još 28. rujna, ali ta je utakmica odgođena. Prošlu nedjelju gostovali su kod Croatije Zmijavci na novom travnjaku i pretrpjeli prvi poraz u sezoni. Na ruku klubu nije išla promjena u rasporedu koju je HNS donio prije nekoliko godina, da drugoligaši igraju redovita kola i tijekom reprezentativne stanke (prvenstvo im je počelo dva tjedna nakon HNL-a).

- Ovaj put smo pokušali s Croatijom iz Zmijavaca odgoditi utakmicu ali obzirom da su oni imali jako veliki broj utakmica koje su otkazali ili zamijenili domaćinstvo jer su radili novi travnjak jednostavno im je bilo neprihvatljivo da igraju u drugom terminu. Osim toga se pojavila i odgođena utakmica s BSK koja se mora igrati 16. listopada. Nismo mogli pronaći slobodne termine da organiziramo turnir Blago Zadro, a da to zadovolji klubove s kojima smo već bili dogovorili, a to su Osijek, Široki Brijeg i Lokomotiva. Jednostavno smo prisiljeni ili naći novi termin ili otkazati turnir. U ovom trenutku nam je nemoguće to organizirati - rekao je sportski direktor HNK Vukovar 1991 Dražen Pernar.

Navijačima se nije svidio ovakav rasplet situacije, na službenoj klupskoj stranici na Facebooku izrazili su nezadovoljstvo.

"Onaj tko nije bio u Vukovaru i ratovao 91., taj ne razumije. Sram neka vas bude od nema do zemlje, sakrijte se u mišju rupu kompletna upravo na čelu s predsjednikom. Još jednom, sram i stid da vas bude", piše jedan.

"Danas otkazivanje, sutra zaborav", tvrdi drugi.

"Mogli ste odgoditi prvenstvene utakmice! Turnir koji se zove "Blago Zadro" se ne odgađa, bolje da ugasite klub nego da odgodite turnir!"

"Otkud vam pravo? Ime Blage Zadre dokazano puno više znači ostatku Hrvatske već samim Vukovarcima. Da nije bilo Blage Zadre i mnogih drugih vi danas sigurno ne biste putovali u Zmijavce jer bi u tom slučaju ta utakmica imala međunarodni predznak. Otkazivanje turnira i navedeni razlozi su u razini otkazivanja gradskog turnira ulica zbog kiše uz razliku što se turnir ulica nastavi kada kiša stane."

Umjesto memorijalnog turnira prvenstvena utakmica

"Nađite neki termin... Da nije bilo njega i ljudi koji su ga slijedili danas vi ne biste postojali", napisao je jedan pratitelj stranice, na što su iz kluba odgovorili:

"Slažemo se u potpunosti da trebamo uvijek ostati zahvalni svim našim herojima. U ovom trenutku ne možemo organizirati turnir na način kao i do sada, a ukoliko bude novih informacija svakako ćemo objaviti."

Umjesto memorijalnog turnira, Vukovar će na godišnjicu Zadrine pogibije igrati prvenstvenu utakmicu kod kuće protiv BSK-a iz Bijelog Brda od 15.30, a momčad je prije toga posjetila Memorijalno groblje i položila vijenac na grobu legendarnog hrvatskog general-bojnika. Memorijalni turnir igra se od 2010., a ovo je četvrta godina kako se neće igrati nakon 2011., 2018., 2019. i 2020. Čak osam puta osvojio ga je Široki Brijeg.