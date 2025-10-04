Obavijesti

Sport

Komentari 11
FEŠTA UZ BOSUT

Vukovarci darivali Hajduk uoči utakmice. Slavonija u bijelom

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Vukovarci darivali Hajduk uoči utakmice. Slavonija u bijelom
Foto: Instagram

Vukovar dočekao Hajduk s otvorenim vratima! Prijateljstvo, poštovanje i posebni pokloni: dres i skulptura Vodotornja. Navijači Hajduka slobodni nositi obilježja na svim tribinama

Prvenstveni dvoboj devetog kola HNL-a između Vukovara 1991 i Hajduka (subota, 15.45) obilježen je nesvakidašnjim gestama prijateljstva i sportskog duha. Domaćin je splitskoj momčadi priredio doček koji nadilazi uobičajene protokole, poslavši snažnu poruku o zajedništvu i poštovanju koja je odjeknula hrvatskom nogometnom javnošću. Umjesto tenzija i restrikcija, Slavonija je Hajduku širom otvorila  vrata.

Neposredno prije utakmice, sportski direktor Hajduka Goran Vučević na profilu na Instagramu podijelio je emotivan trenutak. Uprava Vukovara uručila je Hajdukovoj delegaciji poseban poklon, dres kluba i drvenu skulpturu Vukovarskog vodotornja, najsnažnijeg simbola otpora i obrane grada u Domovinskom ratu.

Na skulpturi je ugravirana poruka koja svjedoči o dubokom poštovanju: "Dragim prijateljima iz HNK Hajduk Split, a povodom naše prve prvenstvene utakmice, uz trajno sjećanja na gostovanje u Vukovaru."

Vukovarski vodotoranj, koji je prkosno stajao uspravno unatoč teškim oštećenjima tijekom opsade grada, danas je obnovljen kao trajni spomenik hrabrosti i nepokolebljivosti. Vučević je uz fotografiju poklona kratko napisao "Vukovar", dodavši plavo i crveno srce.

Presedan u HNL-u

Ono što je dodatno oduševilo navijače splitskog kluba jest odluka vukovarskog kluba da prekrši dugogodišnju praksu u hrvatskom nogometu. Dok većina klubova iz sigurnosnih razloga strogo zabranjuje nošenje obilježja gostujućeg kluba izvan posebnog sektora za gostujuće navijače, Vukovar je napravio potpuni zaokret. Putem službenih kanala, klub je objavio da su navijačka obilježja Hajduka, dresovi, šalovi i zastave, dobrodošla na svim tribinama stadiona HNK Cibalia u Vinkovcima.

Vinkovci: Bakljada Torcide na tribinama stadiona HNK Cibalija
Vinkovci: Bakljada Torcide na tribinama stadiona HNK Cibalija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje, želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba su dozvoljena na svim tribinama! Ugodan boravak u Slavoniji – i neka bolji pobjedi", poručili su iz Vukovara.

Uz to, klub je sve ulaznice pustio u slobodnu online prodaju, bez restrikcija koje su uobičajene za utakmice visokog rizika, čime su pokazali puno povjerenje u sve navijače. Cijelu priču zaokružio je i video u kojem su najmlađi članovi Vukovara pozvali sve gledatelje na utakmicu, posebno pozdravivši Torcidu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'
PAZI NA SVAKI SEGMENT

Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'

Trenira s maskama za hipoksiju • U rijetkim prilikama ‘zgriješi’ pa pojede samo komadić palačinke s namazom • Ima čudesnu genetiku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025