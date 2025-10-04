Vukovarci darivali Hajduk uoči utakmice. Slavonija u bijelom

Prvenstveni dvoboj devetog kola HNL-a između Vukovara 1991 i Hajduka (subota, 15.45) obilježen je nesvakidašnjim gestama prijateljstva i sportskog duha. Domaćin je splitskoj momčadi priredio doček koji nadilazi uobičajene protokole, poslavši snažnu poruku o zajedništvu i poštovanju koja je odjeknula hrvatskom nogometnom javnošću. Umjesto tenzija i restrikcija, Slavonija je Hajduku širom otvorila vrata.

Neposredno prije utakmice, sportski direktor Hajduka Goran Vučević na profilu na Instagramu podijelio je emotivan trenutak. Uprava Vukovara uručila je Hajdukovoj delegaciji poseban poklon, dres kluba i drvenu skulpturu Vukovarskog vodotornja, najsnažnijeg simbola otpora i obrane grada u Domovinskom ratu.

Na skulpturi je ugravirana poruka koja svjedoči o dubokom poštovanju: "Dragim prijateljima iz HNK Hajduk Split, a povodom naše prve prvenstvene utakmice, uz trajno sjećanja na gostovanje u Vukovaru."

Vukovarski vodotoranj, koji je prkosno stajao uspravno unatoč teškim oštećenjima tijekom opsade grada, danas je obnovljen kao trajni spomenik hrabrosti i nepokolebljivosti. Vučević je uz fotografiju poklona kratko napisao "Vukovar", dodavši plavo i crveno srce.

Presedan u HNL-u

Ono što je dodatno oduševilo navijače splitskog kluba jest odluka vukovarskog kluba da prekrši dugogodišnju praksu u hrvatskom nogometu. Dok većina klubova iz sigurnosnih razloga strogo zabranjuje nošenje obilježja gostujućeg kluba izvan posebnog sektora za gostujuće navijače, Vukovar je napravio potpuni zaokret. Putem službenih kanala, klub je objavio da su navijačka obilježja Hajduka, dresovi, šalovi i zastave, dobrodošla na svim tribinama stadiona HNK Cibalia u Vinkovcima.

Vinkovci: Bakljada Torcide na tribinama stadiona HNK Cibalija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje, želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba su dozvoljena na svim tribinama! Ugodan boravak u Slavoniji – i neka bolji pobjedi", poručili su iz Vukovara.

Uz to, klub je sve ulaznice pustio u slobodnu online prodaju, bez restrikcija koje su uobičajene za utakmice visokog rizika, čime su pokazali puno povjerenje u sve navijače. Cijelu priču zaokružio je i video u kojem su najmlađi članovi Vukovara pozvali sve gledatelje na utakmicu, posebno pozdravivši Torcidu.