Vulić: Čisti penal nam nije bio dosuđen, ispričavamo se publici

Hajduk je na Poljudu doživio neugodan poraz u derbiju kola od Osijeka (2-0). Trener Zoran Vulić, kojemu je ovo prva izgubljena utakmica u ovom mandatu na klupi Hajduka, nije mogao biti zadovoljan:

- Što kazati nakon ovakve utakmice? Nakon čistog nedosuđenog jedanaesterca za nas, mi primimo gol. Drugo poluvrijeme, kad smo se morali vratiti, Said zabije iz zaleđa, opet primimo gol. Osijek je bio bolji, a nama predstoji puno rada da izađemo iz ove situacije. Šteta, mogli smo se s pobjedom priključiti vrhu ljestvice.

Vulić se osvrnuo i na nedostatak agresivnog igrača u sredini terena:

- Nedostaje nam takav igrač, ali to smo znali od početka. Jednostavne pasove smo davali protivniku, oni su sve gradili iz naših pogrešaka. Ali ovo je sad gotovo, moramo utakmicu zaboraviti što prije, ispričati se našim navijačima i pripremiti se za iduću utakimcu u Zagrebu i sve one koje nas čekaju kod kuće bez publike.

Kod golova je bilo puno pogrešaka...

- Prvi gol je, neću reći nespretna situacija, ali golmana je povukla duga lopta... Čestitam Bobanu kako je zabio. Vučur je isto trebao izaći, bilo bi zaleđe. Dvije kontre Osijeka, dva gola, i to je bilo to - rekao je Vulić

S druge strane, Zoran Zekić može biti sretan ovom pobjedom. Osijek je sada izbio na drugo mjesto ljestvice HNL-a:

- Dobrim dijelom smo i mi utjecali na to, ali da, očekivao sam da će Hajduk biti agresivniji. Nemam što komentirati osim da sam presretan, da se moramo držati ovog kursa, da moramo biti pametniji i hrabriji, da moramo dati više prilika igračima koji igraju za B momčad.

Obzirom da ste danas igrali bez pet standarnih prvotimaca, može li Dinamo mirno spavati na vrhu ljestvice?

- Odgovorio bih vam totalno iskreno na to pitanje, ali ne smijem. Daj Bože da do toga dođe, ali smatram kako za to nisu stvoreni preduvjeti, u nijednom smislu - zaključio je Zekić.