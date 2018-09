Vulić: Mi smo Hajduk, nama je sad svaka utakmica kao finale

Čeka nas zahtjevna utakmica, za nas je sada svaka utakmica kao finale, nemamo pravo na pogrešku, ali mislim da smo se dobro spremili i da su momci svjesni situacije u kojoj se nalazimo, rekao je Zoran Vulić na konferenciji za medije prije svoje prve utakmice u novom mandatu na klupi Hajduka.

U svoj peti mandat na Poljudu Zoran Vulić kreće ogledom protiv Rudeša. Pogledajte što je rekao o momčadi Hajduka koju je zatekao u svlačionici, i očekivanjima uoči sutrašnje utakmice... Reporter: Tomislav Gabelić Posted by 24sata Sport on Friday, September 14, 2018

U subotu u 19:00 na Poljud dolazi Rudeš, a ako je suditi po stanju na tablici ovo bi trebala biti izuzetno uzbudljiva utakmica.

- Drži me neka pozitivna nervoza prije prve utakmice, najvažnije mi je da kada izađem ne padnem. Kad to prođe, onda je sve lako. Rudeš je interesantna momčad, imaju par igrače odavde. Ekipa je to koja je i protiv Dinama i protiv Rijeke izgledala dobro. Protiv velikih momčadi se napale, bit će nam teško, ali mi smo Hajduk, moramo izaći muški i vratiti samopouzdanje - kaže Vulić.

- Igrači pozitivno rade, trebam ih pohvaliti, ali to je uvijek tako kad dođe novi trener. Oni moraju samo biti profesionalci i poštivati klub. Teško je u pet dana bilo što promijeniti, to ni Copperfield ne bi uspio. Najvažnije je da izađu agresivno na teren, da igramo nogomet i da im ne damo šansu. Oni će igrati koliko im mi dopustimo. Neće biti promjena u sastavu, nego u grupi. Bitan mi je i 18. igrač kao i onaj prvi. Novo ime mi je Bradarić, koji me se dosta dojmio na treningu. Na njemu je da uzme broj 3. Milsim da se radi o kvalitetnom igraču.

Prvi zadatak je učvrstiti obranu.

- Obrana je temelj momčadi, a temelj moramo učvrstiti da bi gradili kuću. Ukazao sam im na dobre i loše stvari, mislim da su svjesni mojih principa, ali, ponavljam, pet dana nije dovoljno za neke velike promjene.

Je li Caktaš spreman?

- Još osjeća koljeno, ali mislim da će stisnuti zube i odigrati ovu utakmicu kako zna. U ovu momčad su dovedeni igrači kojima najviše odgovara sustav 4-2-3-1 ili 4-3-3, momčad je tako sastavljena. Šteta što nisu ostali Savvas ili Radošević, tu smo malo deficitarni. Razmišljali smo da i Juranović igra na toj poziciji, ali šteta bi bilo mijenjati mu poziciju jer je jedan od najboljih naših igrača. Ostaje kapetan.

Saša Bjelanović rekao je da ste tražili da se dovede igrač kao što je bio Dean Računica. Ima li Hajduk u rezervi igrača kojeg može koristiti na toj poziciji?

- Ima tu interesantnih mladih igrača, ali nije nam baš ni vrijeme da s njima riskiramo i ubacujemo u nekakvu rupu. Ima tu mali Teklić koji je dobar tehničar, jako interesantan. Ima jedan na jedan, radi višak, volim takve igrače. Moramo biti strpljivi i mirni. Daj Bože da izguramo ovu polusezonu, a onda će biti promjena.

Je li ovo najteži trenutak u kojemu preuzima Hajduk?

- Sigurno je. Ovo je jedan od najtežih zadataka koji su postavljeni pred mene, ali se ne bojim. Mislim da ćemo uz podršku naših navijača to izgurati.