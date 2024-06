Vulić: Žao mi je što se Modrić ovako oprašta. A gdje smo mi to srljali? Sami smo sebe pobijedili

Rekao bih da smo odigrali taktički odličnih 97 minuta, a onu zadnju minutu smo napravili sve ono što nismo smjeli i to nas je koštalo izjednačujućeg gola i vjerojatnog ispadanja i oproštaja od Eura. Prvo poluvrijeme odigrali smo taktički zrelo, rekao bih odlično, držali smo loptu i suparnika daleko od gola, bila je to utakmica kao da se igra bez vratnica, samo na posjed lopte. U drugom poluvremenu smo izašli po gol i nakon promašenog penala nam se posrećilo da zabijemo i ostvarimo ono što smo željeli. Nažalost, pred kraj utakmice smo se uvukli Livakoviću u krilo i Talijani su to kaznili.

