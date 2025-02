Vušković izgubio i posljednju bitku u borbi za nevinost?! Nijemci: 'Sud je odbio žalbu'

Branič HSV-a i nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac Mario Vušković izgubio je i posljednju nadu da će mu biti ukinuta četverogodišnja suspenzija zbog dopinga. Naime, švicarski Savezni sud odbio je žalbu na presudu Međunarodnog sportskog suda (CAS), pišu njemački mediji.

Podsjetimo, Vušković je 2023. godine dobio dvogodišnju zabranu igranja od disciplinske komisije Njemačkog nogometnog saveza (DFB). Ponuđena mu je mogućnost povratka na teren nakon samo godinu dana, pod uvjetom da prizna krivnju, no on je to odbio i odlučio se žaliti višoj instanci, CAS-u. Istovremeno, suprotna strana tražila je povećanje kazne na četiri godine, što je sud na kraju i potvrdio. Da se nije žalio, mogao se vratiti na teren već prošlogodišnje jeseni.

Da je pristao na nagodbu, Vušković bi morao priznati krivnju i pauzirati godinu dana. Danas bi već bio slobodan, ali bi zauvijek ostala stigma dopinga. Ipak, odbio je takav scenarij, ne želeći trajno ostati obilježen kao varalica.

Afera je počela prije više od dvije i pol godine, kada je Vušković bio pozitivan na EPO, hormon koji regulira stvaranje crvenih krvnih stanica, čime se poboljšava opskrba kisikom i povećava izdržljivost sportaša. Njegova obrana polagala je velike nade u američkog odvjetnika Paula Greena, koji je u sličnom slučaju obranio australskog atletičara Petera Bola, oslobođenog zbog "lažno pozitivnog doping testa". No, u Marijevom slučaju ishod je bio puno nepovoljniji, umjesto oslobođenja, kazna mu je dodatno povećana.

Obrazloženje odluke bit će poslano Vuškovićevim odvjetnicima u utorak. Branič HSV-a više ne može ulagati nikakve daljnje žalbe. Stoga će ostati trajno suspendiran do rujna 2026. godine.