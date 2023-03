Stručnjak odbio zahtjev suda, Vuškovićevi odvjetnici predali novo izvješće! Ročište odgođeno

U ljeto 2022. godine živio je najljepše dane svoje karijere. Iza njega bila je sjajna sezona u HSV-u, a u njemačkim medijima pisalo se o interesu Brentforda, Burnleyja pa čak i Liverpoola. Sanjao je i on najveće europske pozornice pa i jednog dana nastup u hrvatskoj reprezentaciji. No, cijeli život okrenuo mu se naopačke preko noći i proživljava najteže dane svog života.

Bivši nogometaš Hajduka Mario Vušković (21) je prošle godine pao na doping testu i suspendiran je od 15. studenog. Bio je pozitivan na eritropoetin, lijek koji je zabranjen u sportu.

Hrvatski stoper je na ispitivanju rekao da je nevin i da to želi dokazati. Rekao je da misli kako je čašica u koju je dao urin nije bila propisno zatvorena te da nije bio dobro informiran o svojim pravima jer ne zna toliko dobro njemački jezik.

Treće ročište trebalo je biti večeras, no predsjednik DFB-ovog suda Stephan Oberholz odlučio je uzeti još vremena i odgoditi saslušanje za 17. ožujka.

Foto: Axel Heimken/DPA

- Igračev odvjetnik podnio je novi, opsežni podnesak u ponedjeljak, koji također sadrži četiri nove, dodatne procjene znanstvenih konzultanata kao prilog. Potrebna pravovaljana rasprava o tome ne bi bila moguća za kontrolno povjerenstvo DFB-a i sportski sud prije tog datuma - objavio je Oberholz.

Vušković je prošao detektor laži koji sugerira da je vjerojatnost manja od jedan posto da je namjerno koristio doping. No, problem je što poligraf nema težinu na njemačkom sudu pa će njegovi odvjetnici morati nevinost dokazati na neki drugi način. Hoće li možda nove procjene znanstvenika biti ključne?

Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Hoće li mu pomoći izjave stručnjaka?

Kako bi pobio određene sumnje, sudac Oberholz naložio je od kanadskog stručnjaka za EPO Jeana-Francoisa Naude da pripremi izvješće s C uzorkom, ali odbio je to napraviti te je samo potvrdio rezultate svojih kolega. Tvrdi da su prva dva uzorka pozitivna i da je laboratorij u kojem je provedeno testiranje radio sve po protokolima Svjetske antidopinške organizacije. Kako tvrdi, uzorak C nije dio protokola WADA-e, kao i usporedba Vuškovićeva DNK, što je na početku suđenja tražila njegova obrana.

Kako god, HSV je još na drugom saslušanju angažirao četvoricu priznatih stručnjaka koji su tvrdili da je uzorak hrvatskog nogometaša bio lažno pozitivan između 80 i 90 posto. Nove procjene znanstvenika predali su u novom izvješću u kojem osporavaju rezultate testiranja. O svemu će raspravljati za tjedan dana.

Vušković se izjasnio nevinim, a ako mu se dokaže krivnja, prijeti mu suspenzija od četiri godine, a u najgorem slučaju, čak i zatvorska kazna. Nadamo se da do toga neće doći.

