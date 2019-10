Wanda bivšem: Poštovanje je kao novac, bolje da ga zaradiš

Rastali su se prije šest godina, ali argentinski nogometaš Maxi López (35) tek je ovaj tjedan javnosti priopćio kako je zakopao ratnu sjekiru s Wandom Narom (32), manekenkom i nogometnim menadžerom njena drugog muža Maura Icardija (26), s kojim je u braku od 2014.

- Oprostio sam Icardiju i više nemam problema s njim. Cilj mi je da mi djeca budu sretna i to je sve. Sve ostalo je prošlost i okrenuo sam novu stranicu u životu - poručio je igrač Crotonea u srijedu.

A sveprisutna Wanda nije propustila prokomentirati njegove izjave na Instagramu, gdje je prati 5,7 milijuna ljudi.

"Poštovanje je kao novac. Možeš ga moliti, ali bolje ga je zaraditi", napisala je Wanda.

López i Nara u braku su dobili trojicu sinova, Valentina (10), Constantina (8) i Benedicta (7). Maxi ju Wandu je potom optužio za prijevaru, a Wanda je uzvratila sličnim optužbama, da joj je više puta bio nevjeran. Sud je presudio u Wandinu korist koja je dobila skrbništvo nad djecom.

Nara je potom napustila Italiju i otišla u Argentinu gdje je nastavila ljubavnu vezu s Icardijem. Mjesec dana prije njihova vjenčanja, u ogledu Sampdorije i Intera, López je odbio rukovati se s Maurom u meču prozvanom "Wanda derby".

Sa sadašnjim nogometašem PSG-a atraktivna Argentinka dobila je dvije kćeri, Francescu (4) i Isabellu (3).

- Izabrao sam sreću i odlučio sam neke stvari ostaviti u prošlosti. Stvari mogu ići dobro ili loše, a sve je do toga kako vi izaberete. Moj brak je propao, ali sam postao otac. Odlučio sam živjeti s pozitivnom energijom i to zaboraviti. To je jedino rješenje - rekao je Lopez.

