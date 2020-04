Wanda: Djecu sam odvela u Milano jer sam dobra majka!

Maxi Lopez prozvao je javno prošli tjedan bivšu suprugu Wandu Nara da je njihovo troje djece odvela nepromišljeno u žarište korone. 'Kakva si ti to majka', zavapio je argentinski nogometaš kad je shvatio da se s Maurom Icardijem i djecom vratila iz Pariza u Milano u jeku epidemije. Wanda mu nije ostala dužna.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Maxi vrlo dobro zna da nisam otišla u Como, nego živim u gradiću pored koji ima vrlo malo slučajeva. I tu je moja kuća, a u Parizu sam morala otići iz stana gdje sam bila podstanar jer je istekao ugovor. Konzultirala sam se i s pedijatrom - pojasnila je Wanda.

Dodala je i kako su svi igrači iz Pariza otišli u svoje zemlje, a njen dom je Italija.

- Moj dom je Italija, koja nam je dala sve lijepe stvari koje imamo i zato želim tu ostati. Sada smo Talijani i ako mi se nešto dogodi, radije bih da mi se dogodi ovdje, u mojoj kući - rekla je Wanda.

Foto: STEFANO RELLANDINI

Zaključila je na kraju da je mogla uzeti i privatan let za Argentinu no to bi bilo riskantnije.

- Umjesto toga Mauro i ja smo sjeli svaki u svoj automobil, podijelili djecu i odvozili 750 kilometara pjevajući bez prestanka devet sati milijun pjesmica. Maxi, umjesto da si sretan u vezi mojih majčinskih nastojanja... - završila je Wanda.

Foto: Instagram, Reuters/PIXSELL

U Italiji je više od 135.500 oboljelih, a brojka umrlih prešla je 17.000. Uz Španjolsku je najpogođenija zemlja Europe. U Argentini je 1715 zaraženih i 60 umrlih. Sigurni smo da su Lopeta umirile Wandine riječi...