Wanda Nara (33), supruga i menadžerica argentinskog nogometaša Maura Icardija (27), slovi kao jedna od najuspješnijih poslovnih žena, ali je javnosti poznata i po provokativnim objavama na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Wanda Icardi

Bolja polovica zvijezde PSG-a otišla je korak dalje i povodom Valentinova objavila video u kojem pozira u prozirnom donjem rublju, te je ponosno govorila o svom tijelu.

"Tijelo svake žene živi drugačiju revoluciju. Moje tijelo je doživjelo pet trudnoća, pet carskih rezova i iako sam si to mogla priuštiti, nemam višak kože. Čekajte... izgubite pet kilograma i opet čujete kritike i to gotovo uvijek od žena. Svako tijelo je različito, svaka žena bira što će učiniti sa svojim izgledom. Odobravam sve zbog čega se osjećamo bolje. A kritika me nikad ne boli, svi smo različiti, svi smo posebni i uvijek postoji netko krupniji ili mršaviji. Ono što me razlikuje je moja osobnost, moja sigurnost, koju ne mijenjaju filteri, kirurzi i retuširanja... Mnogi gledaju vanjštinu i ne shvaćaju da je ono u što se zapravo zaljubite je osobnost. Sretno Valentinovo svima", napisala je Wanda.

Video je objavila nakon što su se po talijanskim medijima počele razvlačiti neke njezine stare fotografije, te su ju kritizirali govoreći da zbog brojnih plastičnih operacija ovako danas izgleda.

Nedugo nakon golišavog izdanja u čipkastom rublju, Wanda je objavila fotografiju s kolačem koji je napravila za Icardija, te je izjavila kako je najbolja demonstracija ljubavi prema suprugu što ga čini sretnim ispod plahti.

"Sveti Valentin...svaki dan kuha za vašu ljubav, čeka ga s najboljim sendvičem s odreskom koji sam pripremila u tri sata ujutro nakon utakmice... ili jednostavno siđe u kuhinju u ranim satima i pripremi najbolje sendviče na svijetu s piletinom i avokadom, a poslijepodne radi vaše omiljene deserte i bude najbolji u krevetu. Volim te Mauro Icardi, sve ostalo se kupuje kreditnom karticom", napisala je Icardijeva supruga.

Wandini vjerni pratitelji nisu odoljeli ne komentirati njezinu objavu, a neki od komentara glasili su :

"Bez sumnje si najbolja u krevetu; Je*eno si najbolja"

Atraktivnu plavušu na Instagramu prati 7,4 milijuna pratitelja što i ne čudi previše s obzirom na to da je sadržaj koji objavljuje i više nego primamljiv, pa se tako prošlog tjedna odlučila fotografirati u kupaćem kostimu i čizmama na minus šest.