Ako je redateljima španjolskih telenovela ponestalo ideja za snimanje novih serija, inspiraciju bi vrlo lako mogli pronaći u ljubavnoj drami koju je proživljavao bračni par Icardi. Ipak, nakon natezanja koje je trajalo već dobrih desetak dana, završila je njihova sapunica koju je pratio cijeli svijet

Nogometaš PSG-a Mauro Icardi je suprugu i menadžericu Wandu Naru navodno prevario s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez, a sve je u javnost zapravo pustila sama Wanda koja je prije osam godina upravo s Icardijem prevarila tadašnjeg supruga Maxija Lopeza.

- Još jedna obitelj koju si ostavio zbog ku*ve - napisala je Wanda. Obrisala je objavu, ali internetska prostranstva sve pamte pa se sve raširilo u sekundi

Icardijeva nevjera ju je slomila pa mu je jasno dala do znanja da je njihov osmogodišnji brak gotov. No, on je za to vrijeme bombardirao fanove na društvenim mrežama sa zajedničkim fotografijama i emotivnim porukama. Nije ju to smekšalo, zatražila je razvod.

- Fotografije koje sam postavljala posljednjih mjeseci pokazuju koliko smo bili dobri i sretni. Jako me povrijedilo to što se dogodilo. Svaki dan sam tražila od Maura razvod. Kad je shvatio da nema povratka, rekao mi je da ne možemo ovako nastaviti. Shvatio je da, ako je rastanak jedini način da prekinemo toliku bol, onda to trebamo učiniti - napisala je Wanda u podužoj objavi na Instagramu.

Sa željom da njegova draga bude sretna, nogometaš PSG-a potpisao je papire za razvod. No, samo dan nakon dogodio se veliki preokret. Wanda je odlučila prijeći preko svega i sve oprostiti svome voljenome. Shvatila je da ne može bez njega.

- Otišli smo do odvjetnika. Za dva dana Mauro je prihvatio sve uvjete i potpisali smo ugovor. Sutradan mi je napisao pismo kakvo mi nitko nikada nije napisao: 'Sve sam ti dao i ti imaš sve, nadam se da možeš biti sretna jer bi me to usrećilo.' I tu sam nešto shvatila: I da imam sve, nemam ništa ako nisam s njim. Sigurna sam da će nas ovaj loš period kroz koji prolazimo ojačati kao par i kao obitelj - objavila je Wanda.

Cijeli svijet pratio je s nestrpljenjem ovu ljubavnu dramu, a čini se da je i mnogima laknulo što je ljubav pobijedila. Njezinu objavu je u manje od dva sata lajkalo više od 900.000 ljudi.

No, među 'lajkačima' sigurno nije Maria Eugenia Suarez. Ipak, kako pišu argentinski mediji, nna nikad nije upoznala Maura, ali izmjenjivali su fotografije i poruke na koje je Wanda naletjela kad je tražila supruga da joj da mobitel.

"Jednog dana ti i ja moramo izaći i zabavljati se. U neki dio svijeta gdje te ne poznaju, hahahaha", stoji u poruci glumice koju su objavili.

"Zašto? Već mi je dosadilo ići u provod", odgovorio je Icardi.

To je samo dio sadržaja zbog kojega je Wanda poludjela, ali sad je, zbog ljubavi, prešla preko svega.