Watford je šokirao Tottenham, Lukaku golom sustigao Drogbu

Nakon 3:2 poraza na gostovanju kod Brightona i katastrofe na Old Traffordu, u kojoj je Tottenham s 3:0 deklasirao Manchester United, 'crveni vragovi' su na gostovanju kod Burnleyja slavili s 2:0.

U devet od posljednjih deset susreta na gostovanju kod Burnleya, United je sačuvao mrežu netaknutom, a Mourinhova momčad mogla je povesti već u četvrtoj minuti kada je pokušaj Lingarda prošao malo pored desne vratnice.

Sljedeću priliku čekali smo do 27. minute koju je Manchester iskoristio i došao do vodstva. Sanchez je primio loptu na lijevoj strani, ubacio u sredinu, gdje se na pravom mjestu našao Lukaku i glavom zakucao loptu u mrežu.

United je bez obzira na vodstvo tražio priliku za povećanje prednosti pa je tako u 36. minuti Lukaku dobro pucao, ali jeovog puta sačuvao mrežu netaknutom.

No, u 44. minuti, spasa za domaćine nije bilo. Sjajno su na lijevoj strani kombinirali Matić, Sanchez i Shaw, lopta je došla do Pogbe koji je pokušao zabiti s ruba šesnaesterca, braniči Burnleyja su blokirali njegov pokušaj, međutim na odbijenu loptu je naletio Lukaku te silovito pogodio za povećanje vodstva crvenih vragova. Bio je to njegov 104. gol u Premier ligi čime se izjednačio s velikim Didierom Drogbom, koji je toliko dao u cijeloj karijeri u Engleskoj.

Najzanimljivije situacije u drugom poluvremenu dogodile su se oko 70. minute. Prvo je Hart obranio penal Pogbi u 69. minuti, a dvije minute kasnije Rashford je 'pocrvenio' nakon što je glavom udario Bardsleyja.

U dvoboju dviju momčadi koje su u prva tri kola upisale tri pobjede, Watford je nakon preokreta slavio protiv Tottenhama s 2:1, a stršljenovi su nakon 10 utakmica bez pobjede nad Tottenhamom, napokon upisali tri boda.

Prvi su zaprijetili gosti u 12. minute kada je udarac glavom Allija završio pored lijeve vratnice Fosterovog gola, a bila je to ujedno i jedina prilika vrijedna spomena iz prvog poluvremena jer su obje momčadi nakon prvih 45 minuta ostale bez udarca na gol protivnika.

Međutim, na otvaranju drugog poluvremena, točnije u 53. minuti, Tottenham je sretno i spretno došao do vodstva. Nakon mnogih odbijanaca u kaznenom prostoru Watforda, loptu je u vlastitu mrežu pospremio Doucoure.

Nakon primljenog gola, Watford je igrao ofenzivnije, a do pogotka su došli u 69. minuti. Holebas je ubacio iz slobodnog udarca s desne strane, a najviši u šesnaestercu bio je kapetan Deeney.

Potpuni preokret domaćinima donio je Cathcart u 76. minuti.