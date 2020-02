Bilić maršira prema Premier ligi! 'Razlika u klasi je vidljiva'

Hrvatski trener Slaven Bilić i WBA marširaju prema Premier ligi. Klub je imao krizu tijekom prosinca i siječnja, ali sada su uhvatili zalet koji teško da će itko od protivnika zaustaviti.

WBA je u nevjerojatnom nizu od pet pobjeda, remija i poraza u posljednjih sedam utakmica. Pobjegli su Leedsu na +7 uz utakmicu više, a odmaknuli su se i ostaloj družini koja ih je napadala.

- Da, prezadovoljan sam! Preston je igrao jako zrelo, ali mi smo kontrolirali utakmicu. Znali smo da igramo protiv momčadi koja igra na kontre, oni su možda i najbolji u tranziciji u ligi. Spriječili smo ih da ispune svoje želje i plan - rekao je Slaven Bilić nakon utakmice.

Foto: Paul Terry/PA Images/PIXSELL

WBA je sav posao obavio u prvom poluvremenu postigavši oba gola, a strijelci su bili Hal Robson-Kanu u 6. minuti, te Jake Livermore u 45. minuti.

Filipu Krovinoviću trebalo je neko vrijeme da se privikne na engleski stil nogometa, a sada kada je uhvatio ritam ne ispušta svoje mjesto iz prve postave. Jedan je od najkonstantnijih igrača 'baggiesa' i velika je vjerojatnost da će ga Bilić otkupiti na kraju sezone, a onda ga sljedeće sezone čeka nastup i na najvećoj stepenici engleskog nogometa, a to je Premier liga koja im se smiješi. Protiv Prestona odigrao je cijeli susret i bio jedan od boljih na sredini terena.

- Presing, agresivnost, druge lopte, to nam je dalo platformu za tranziciju i golove. Zbog toga smo imali jako puno situacija kada smo napadali njihovu posljednju četvorku s nekoliko igrača i s tim se nisu mogli nositi. Kada igramo tako, razlika u klasi je vidljiva - kaže Bilić koji je prezadovoljan igrom svoje momčadi.

Foto: Reuters

- Kroz cijelu utakmicu bili smo na njima. A to je što me najviše čini sretnim. Nije samo ova utakmica, već nekoliko njih je tako. Ta lopta bila je nevjerojatna. Kada imate igrače koji su udaljeni toliko jedan od drugog, ta lopte je wow. Nevjerojatna klasa, a on je tako i htio napraviti.

Nahvalio je Rakeema Harpera (19) koji je odradio cijeli susret na desnoj strani. Nije se tijekom sezone baš naigrao, ali Bilić mu sve više vjeruje.

- On je za mene uvijek prva opcija. Imamo nekoliko igrača koji mogu odigrati na toj poziciji, ali ja sam htio njega. Sjajno je odigrao. Nije lagano za mladog igrača koji nije igrao puno minuta. - kazao je hrvatski trener.

Iako su prvoplasirani, WBA je i dalje daleko od Premier lige. Championship je jedna od liga koja traje '100 godina'. Tek je 35 kola iza nas, a za odigrati se ima još 11. No raduje razlika od 10 bodova prednosti nad trećeplasiranim Nottinghamom koja ipak ulijeva sigurnost u povratak u elitni razred engleskog nogometa.