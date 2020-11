WBA poražen u derbiju začelja, Bilić i dalje ne zna za pobjedu

Bilićev West Bromwich Albion upisao je četvrti poraz u sedam kola Premiershipa i tako se dodatno ukopao u 'crvenu zonu' na tablici. Lošiji od njih samo su Burnley i Sheffield United s jednim bodom

<p>U derbiju začelja engleskog nogometnog prvenstva<strong> West Bromwich Albion</strong>, kojeg vodi hrvatski stručnjak <strong>Slaven Bilić</strong>, je poražen na gostovanju kod Fulhama sa 0-2 nakon čega je pao u zonu ispadanja.</p><p>Slaven Bilić niti u sedmom kolu nije stigao do prve pobjede u elitnom razredu engleskog nogometa. U susretu protiv Fulhama upisao je i četvrti poraz uz tri remija nakon čega je njegova momčad pala na 18. mjesto Premier lige.</p><p>Fulham je poveo u 26. minuti golom Bobbyja De Cordove-Reida, a na 2-0 je povisio Ola Aina četiri minute kasnije. Kod oba gola asistirao je srpski internacionalac Aleksandar Mitrović.</p><p>Do kraja susreta bilo je još nekoliko prilika na obje strane, no rezultat se više nije mijenjao.</p><p>Za WBA je do 70. minute igrao hrvatski nogometaš Filip Krovinović.</p><p>Fulham je prvom pobjedom ove sezone pobjegao iz zone ispadanja i sa četiri boda nalazi se na 17. mjestu, dok je WBA pao na 18. poziciju s tri boda. Na zadnja dva mjesta su Sheffield United i Burnley sa po jednim bodom.</p><p>Na vrhu je Liverpool sa 16 bodova.</p><p>Večeras je na rasporedu i utakmica između Leeds Uniteda i Leicester Cityja.</p>