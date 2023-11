Wembley odbio svijetliti u znak podrške Izraelu. Nakon kritika odlučio da neće podržati nikoga

Burj Khalifa u Dubaiju i Wembley u Londonu dvije su građevine uz koje vežemo light show kao znak obilježavanja primjerice podrške nekoj zemlji pogođenoj prirodnom katastrofom, ratom, terorističkim napadom itd. No, barem u onom engleskom slučaju, to se više neće događati.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Odluka je to zbog kritike koju su Englezi dobili jer nisu dali podršku Izraelcima u bojama njihove zastave zbog događaja u pojasu gaze i sukoba s Hamasom. Osvjetljenje će se od sada isključivo koristiti u sportske svrhe te kao najava nekog zabavnog događaja koji se sprema na stadionu, priopćio je Engleski nogometni savez (FA).

Prošlih smo godina 'hram nogometa' gledali u bojama Turske nakon velikog potresa, Francuske nakon terorističkog napada, Ukrajine nakon što je Rusija krenula u invaziju itd., ali to se više neće događati.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

U to je uključeno i osvjetljenje kako bi se ukazalo na različitosti poput duginih boja i podrške LGBTQ+ zajednici. No, i dalje će se odavati počast preminulim istaknutim Englezima kao što je to bilo prošle godine kad je preminula kraljica Elizabeta.