Wenger i Ferguson primljeni su u Kuću slavnih Premiershipa

Legendarni nogometni treneri Alex Ferguson i Arsene Wenger primljeni su tijekom srijede u Kuću slavnih engleske Premier lige čime su postali prvi menadžeri s takvim priznanjem.

Sir Alex Ferguson najuspješniji je trener u povijesti Premier lige te je Manchester United vodio do trinaest titula prvaka. Vodio je klub s Old Trafforda od 1986. do 2013. godine, a ujedno je osvojio i premijerno izdanje Premier lige u sezoni 1992./93. Te sezone je Manchester United prekinuo dugo sušno razdoblje bez naslova nacionalnog prvaka. Prije toga su posljednji puta prvaci bili 1967. godine.

Trener godine postao je u čak jedanaest navrata, a u 810 utakmica koliko je vodio Manchester United u Premier ligi ostvario je 528 pobjeda što je apsolutni rekord lige.

Foto: Simon Bellis

- Uistinu sam presretan zbog ovog priznanja koje nije samo moje. Iza svega toga stoji cijeli klub, tadašnje klupsko vodstvo, moji pomoćnici u stručnom stožeri i, naravno, igrači - rekao je 81-godišnji Ferguson ovom prilikom, a trenutačno su šestorica „njegovih“ igrača koje je vodio već u Kući slavnih Premier lige. U pitanju su Eric Cantona, Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs, Peter Schmeichel i David Beckham.

Arsene Wenger, francuski 73-godišnji trener, vodio je Arsenal tijekom čak 22 sezone, od 1996. do 2018. godine, što je trenerski rekord lige. Isto tako, vodio je klub s Emiratesa tijekom 828 utakmice po čemu također drži rekord, a klub je ostvario 476 pobjeda.

Foto: Marc Aspland/NEWS SYNDICATION

Tri puta je s Arsenalom bio prvak Engleske, a posebno će ostati upamćena sezona 2003./04. kada je do cilja došao bez i jednog poraza.

- Hvala svima na ogromnom priznanju. Volio bih ostati upamćen kao trener i osoba koja je iznimno voljela Arsenal, onaj tko je poštovao vrijednosti kluba, ali ga i ostavio u poziciji s koje može napredovati i biti sve bolji - rekao je francuski strateg.

