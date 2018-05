Wenger: 'Ronaldo je mogao biti naš da se United nije umiješao'

Arsene Wenger (68) je za vrijeme svoje 22-godišnje 'vladavine' u Arsenal doveo neke od najvećih zvijezda Premier lige poput Thierryja Henryja, Roberta Piresa i Cesca Fabregasa, ali jedan dragulj mu je promaknuo kroz prste. Radi se o ponajboljem nogometašu današnjice - Cristianu Ronaldu, koji je te 2003. ipak potpisao za Manchester United.

Ronaldo je s Unitedom osvojio tri naslova prvaka Premier lige, jedan FA kup i jednom Ligu prvaka, prije nego što se 2009. godine pridružio Real Madridu u do tada rekordnom transferu.

