Wengerov dijamant srušio je Napoli i pokvario debi Gattusu

U 16. kolu talijanske Serie A Parma je svladala Napoli u gostima 2-1.

Bio je to trenerski derbi Gennara Gattusa na klupi Napolija, koji je poput i onog milanskog prije par godina završio nesretno u posljednjim minutama.

Parma je odmah u četvrtoj minuti povela golom Kulusevskog. Napoli je potom dominirao ostatkom poluvremena, no to im previše i nije pomoglo. Puste prilike domaćin je uspio kapitalizirati tek u 64. minuti golom Milika. Gattusova momčad nikako nije mogla doći do drugog gola, a grešku u veznom redu u trećoj minuti sudačke nadoknade iskoristio je nekadašnji miljenik Arsenea Wengera u Arsenalu - Gervinho. Uzeo je loptu oko centra, prošao cijeli teren, a onda iskombinirao s Kulusevskim koji mu je vratio loptu da bi Gervinho potom matirao golmana za 2-1.

Parma je sedma na tablici, a Napoli osmi. Upravo je ovaj susret odredio stanje na tablici s obzirom na to da Parma sad ima 24, a Napoli 21 bod.