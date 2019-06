West Bromić Albion! Doveli su Bilića pa promijenili ime kluba

Slaven Bilić preuzeo je West Bromwich Albion, a klub je njegovo imenovanje proslavio - preimenovanjem. Na službenom Twitteru promijenili su ime kluba pa ono prikladno, u čast Biliću, glasi - West Bromić Albion. Genijalno!

WBA igra u engleskom Championshipu, a Bilića su angažirali na dvije godine. Glavni je cilj kluba povratak u prvoligaško društvo. Bili su blizu i u netom završenoj sezone, završili su četvrti u prvenstvu, izborili doigravanje, ali su u polufinalu izgubili od Aston Ville na penale.

- Potpisao sam na dvije godine, to je ono što sam htio. Želim s WBA u Premiership, potpisao sam prije pola sata. Iz Albiona su me uvjerili da se žele vratiti u Premiership, a ja sam tu da im pomognem. Žele da ih vodim prema cilju i nisam morao dvaput promisliti prije nego sam odlučio - javio nam se Slaven Bilić ekskluzivno ubrzo nakon potpisivanja ugovora.

Bilić je posljednji trenerski angažman imao u Saudijskoj Arabiji u Al Ittihadu, a sada se vraća u Englesku nakon 2017. godine kada je napustio West Ham. Englezi ga obožavaju, zovu ga 'Super Slav', a on sada dolazi u svoj novi klub - West Bromić koji će s novim imenom sigurno biti još i draži Goranu Ivaniševiću. Naš proslavljeni tenisač je u javnosti poznat kao veliki navijač tog kluba.

- David Law, menadžer za medije na ATP-touru je lud za West Bromwichom, stalno mi je pričao o njemu. Uvijek je pratio rezultate. Bili su na dnu, ali počeo sam pratiti njihove rezultate i navukao se. U hotelskoj sobi išao bih po teletekstu i tražio kako su odigrali - ispričao je Ivanišević jednom prilikom i dodao:

- WBA je poput mene, uzdiže se i pada. Nikad ne znaš što se napraviti. Svi govore da nikad nećemo ući u Ligu prvaka, ali i za mene su govorili da ne mogu osvojiti Wimbledon s pozivnicom.

Guided Croatia 🇭🇷 to 2️⃣ major international tournaments.



Has a 4️⃣6️⃣% win ratio at top-level European football.



Is leading us into the 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣/2️⃣0️⃣ season.#SuperSlav | #WBA pic.twitter.com/8f7TikCFQ2