West je prasnuo u smijeh kada je u momčad doveo Hrvata, a zbog oca je spavao s pištoljem

Legendarni Jerry West preminuo je u srijedu ujutro u 87. godini života. Riječ je o jednom od najboljih košarkaša svih vremena, koji se nakon igračke karijere počeo baviti uredskom karijerom u košarci i imao jednako uspjeha. Posljednje godine života proveo je kao član uprave Los Angeles Clippersa, a upravo je West jedan od ljudi koji su doveli hrvatskog reprezentativca Ivicu Zupca (27) u tu momčad.

Zubac je bio 32. izbor na NBA draftu 2016. godine, a doveli su ga LA Lakersi. Hrvat je prve dvije sezone u NBA ligi proveo u Lakersima, ali nije bio redovni član prve petorke, a tadašnji sportski direktor Lakersa, Magic Johnson, u Zupcu je vidio igrača kojeg može 'potrošiti' u razmjeni s drugom momčadi.

NBA: Playoffs-Phoenix Suns at Los Angeles Clippers | Foto: Gary A. Vasquez

Tako je legendarni Magic podigao slušalicu i nazvao kolege iz redova gradskih rivala, Clippersa, koji su s oduševljenjem prihvatili njegovu ponudu i doveli Zupca. West je tada bio savjetnik čije se mišljenje tražilo kod svake važnije odluke.

- West je proveo više od 40 godina s Lakersima kao igrač, trener i član uprave. Nakon što je doveo Zupca večerao je sa starim prijateljima, koji su također bili povezani s Lakersima, i svi su zajedno prasnuli u smijeh jer nisu vjerovali kako je lako Zubac pao Clippersima u krilo. Clippersi nikad nisu ni nazvali Lakerse kako bi doveli Zupca, to su im ovi sami ponudili, a Clippersi rado prihvatili - pisao je tada ESPN.

Zašto je baš West na logu NBA lige?

Iako NBA liga to nikad nije službeno potvrdila, jasno je kako je Jerry West inspirirao današnji logo najpoznatije košarkaške lige na svijetu. Na logu NBA-ja nalazi se bijela silueta koja savršeno odgovara Westovim fizičkim karakteristikama.

Logo je izrađen 1969. godine, a ideju za logo donio je Walter Kennedy, tadašnji predsjednik NBA lige. Tada, a i dan danas, najveće rivalstvo NBA lige bilo je ono između Lakersa i Celticsa. Upravo je West bio zaštitno lice i najbolji igrač Lakersa, a Kennedy je htio iskoristiti marketinške prilike koje mu je to rivalstvo nudilo.

Kennedy je dao zadatak fotografu Alanu Siegelu, koji je uhvatio Westa na terenu u pozi koja odgovara silueti na logu NBA lige. Siegel je priznao kako je West bio inspiracija za jedan od najpoznatijih sportskih logoa. Ali NBA liga, a ni predsjednik Kennedy, nikad nisu htjeli to priznati.

Otac ga je zlostavljao

West je imao vrlo teško djetinjstvo. Bio je drugi najmlađi od šestero djece, a otac ga je zlostavljao dok je bio dijete. Zbog toga je Jerry spavao s pištoljem ispod jastuka, strahovao je da će ubiti vlastitog oca u samoobrani. Zbog toga je i sam imao problema s agresijom, ali je kasnije postao sramežljiv i povučen, posebno nakon što je njegov stariji brat David poginuo u Korejskom ratu 1951. godine.

Kao dijete je bio toliko mršav da je primao injekcije vitamina, a zbog straha od teže ozljede nije se htio baviti košarkom. Kasnije se, srećom, predomislio i postao jedan od najboljih svih vremena.

Doveo je Bryanta u Lakerse

West se nakon igračke karijere okušao u trenerskoj. Bio je trener LA Lakersa od 1976. do 1979. godine nakon čega je preselio u ured. Tri je godine bio glavni skaut u Lakersima, nakon čega čega je postao generalni menadžer (sportski direktor) Lakersa. Upravo je on zaslužan za stvaranje legendarne ekipe 'Showtime' Lakersa, koja je osvojila četiri od šest NBA titula nakon što je West počeo slagati momčad.

U ljeto 1996. godine, nekoliko tjedana nakon što su Lakersi ispali iz polufinala zapadne konferencije, West je osigurao dolazak tada najpoželjnijeg mladog igrača lige Shaquille O'Neala. A zatim je orkestrirao razmjenu koja je promijenila NBA ligu. Poručio je sprskom košarkašu Vladi Divcu da spremi kofere jer ga je razmijenio u Charlotte Hornetse, koji su za uzvrat Lakersima uručili 13. izbor na NBA draftu 1996. godine, kojim su odabrali Bryanta.

Divac nikad nije oprostio Westu taj potez. On i njegova supruga smjestili su se u Los Angelesu i htjeli ostati tamo. West je bio uvjeren da će Bryant postati zvijezda i upravo iz tog razloga nije htio reći Hornetsima kojeg igrača da odaberu s tim 13. izborom. Strahovao je kako će se Hornetsi predomisliti i ipak zadržati Bryanta u svojim redovima. To se ipak nije dogodilo i Bryant je s Lakersima osvojio pet titula prvaka.

Jedan od najboljih bekova svih vremena

West je od 2017. godine bio član uprave Clippersa nakon što je od 2011. do 2017. bio član uprave Golden State Warriorsa.

Osim što je bio izuzetno uspješan u uredskim poslovima u NBA ligi, West je imao legendarnu igračku karijeru. Bio je čak 14 puta All-Star i jedini je igrač koji je proglašen MVP-jem finala, a da nije osvojio titulu prvaka. To mu je pošlo za rukom 1969. kada je u finalnoj seriji u prosjeku zabijao 37,9 koševa.

FILE PHOTO: U.S. President Trump awards Presidential Medal of Freedom to NBA Hall of Famer Jerry West at the White House in Washington | Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Čak 12 puta je bio u najboljoj petorci NBA lige, a 1972. je ostvario svoj san i nakon sedam poraza u finalu konačno osvojio NBA prsten. Jednom je bio najbolji strijelac, a jednom najbolji asistent NBA lige. Suvišno je spomenuti kako je član košarkaške kuće slavnih.