Nakon \u0161to je Renato Moicano (31) otkazao borbu protiv Magomedova Musafaeva (32), Dana White je ubrzo prona\u0161ao zamjenu za ruskog borca. I to kakvu. Gamrot \u0107e debitirati 17. listopada na Fight Islandu, a velika su o\u010dekivanja ispred njega. Musafaev u karijeri ima 14 pobjeda i tri poraza, dok je u UFC-u na omjeru 3-2.\u00a0

Do suda\u010dke je odluke do\u0161ao samo jednom, a tad je podijeljenom odlukom izgubio od Brada Ridella. Gamrot je u svojih 17 pobjeda pet puta slavio nokautom, \u010detiri je puta prisilio protivnika na predaju, dok je \u010dak osam puta slavio odlukom sudaca. Podsjetimo, 'Gamer' se ove godine borio dva puta te je nokautirao Parkea i nakon 5 rundi na bodove dobio Ziolkowskog.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: \u017divotna pri\u010da MMA borca Andija Vrta\u010di\u0107a

Glavna borba spomenute priredbe na Yas Islandu bit \u0107e ona izme\u0111u Briana Ortege i Korean Zombieja u perolakoj kategoriji, a nakon poraza od Weili Zhang i Rose Namajunas se u kavez vra\u0107a i Jessica Andrade protiv Katlyn Chookagian.

White posluje po Europi: Doveo veliku zvijezdu poljskog KSW-a

Mateusz Gamrot (29) dosad je neporaženi borac i svojevremeni prvak poljskog KSW-a u perolakoj i lakoj kategoriji. Poljaci ga nisu htjeli pustiti u UFC, ali na kraju su ipak popustili gdje će početi put u lakoj kategoriji

<p>Posljednjih godina nije bio u dobrim odnosima s poljskom organizacijom, ali je i dalje pobjeđivao svakog tko mu je stao na put. Već je htio ići u <strong>UFC </strong>pa ga <strong>KSW </strong>nije pustio, on se 'conorovski' umirovio, ali ni to nije pomoglo te je odradio dvije borbe koliko je imao u ugovoru i postao slobodan borac. Nakon toga je <strong>Mateusz</strong> <strong>Gamrot</strong> (29) potpisao za UFC gdje će biti osvježenje u lakoj kategoriji.</p><p>Nakon što je <strong>Renato Moicano </strong>(31) otkazao borbu protiv <strong>Magomedova Musafaeva </strong>(32), Dana White je ubrzo pronašao zamjenu za ruskog borca. I to kakvu. Gamrot će debitirati 17. listopada na Fight Islandu, a velika su očekivanja ispred njega. Musafaev u karijeri ima 14 pobjeda i tri poraza, dok je u UFC-u na omjeru 3-2. </p><p>Do sudačke je odluke došao samo jednom, a tad je podijeljenom odlukom izgubio od Brada Ridella. Gamrot je u svojih 17 pobjeda pet puta slavio nokautom, četiri je puta prisilio protivnika na predaju, dok je čak osam puta slavio odlukom sudaca. Podsjetimo, 'Gamer' se ove godine borio dva puta te je nokautirao Parkea i nakon 5 rundi na bodove dobio Ziolkowskog. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča MMA borca Andija Vrtačića</strong></p><p>Glavna borba spomenute priredbe na Yas Islandu bit će ona između <strong>Briana Ortege </strong>i <strong>Korean</strong> <strong>Zombieja</strong> u perolakoj kategoriji, a nakon poraza od Weili <strong>Zhang</strong> i Rose <strong>Namajunas</strong> se u kavez vraća i Jessica <strong>Andrade</strong> protiv Katlyn <strong>Chookagian</strong>.</p>