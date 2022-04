Wimbledon prvi kaže 'ne': Rusi i Bjelorusi ne smiju nastupiti!

Poplavi zabrana ruskim i bjeloruskim sportašima i sportašicama, po svemu sudeći, priključit će se i najveći teniski turnir na svijetu. Organizatori Wimbledona, javlja New York Times, zabranit će nastup tenisačima i tenisačicama iz Rusije i Bjelorusije.

Uskoro bi All England Club sve trebao službeno potvrditi, a što je Amerikancima visoko pozicionirani teniski dužnosnik. U prijevodu, na Wimbledonu ove godine neće igrati neki od najboljih na svijetu; Daniil Medvedev, Andrej Rubljev, Karen Hačanov, Aslan Karacev, Arina Sabalenka, Viktorija Azarenka, Anastasija Pavljučenkova, Darija Kasatkina...

Međunarodna teniska organizacija već je izbacila Rusiju i Bjelorusiju iz momčadskih i ekipnih natjecanja, Davis Cupa, odnosno Billie Jean King Cupa, ATP i WTA suspendirali su sve turnire u tim državama i dopustili tenisačima iz istih da nastupaju na turnirima bez zastava svojih zemalja.

- Mislim da je to samo pitanje vremena. Nisam ja ta koji donosi odluku, ali mislim da bi im trebalo zabraniti da igraju i kao pojedinci. Ne mogu se sankcije odnositi na 90 posto ruskog naroda, a na 10 posto ne. Mislim da je to kolektivna krivnja - rekla je Olga Savčuk, izbornica ukrajinske ženske reprezentacije.

Iako su neki od njih već pozvali na mir, ispaštat će kao i ostali sportaši u kolektivnim sportovima. Britanski ministar sporta Nigel Huddelston, štoviše, htio je da i javno kažu da nisu uz Putina, no to je opasna igra sa sudbinom...

- Pojedinačni sportaši ne bi trebali biti kažnjeni zbog odluka autoritarne vlasti koja očito čini strašne stvari. Ako se to dogodi, ako to bude dio ukupne strategije prisiljavanja Rusije i ruskih građana da snose posljedice za odluke koju je donijela njihova vlada, to neće biti nešto što ćemo mi podržati - rekao je ranije prvi čovjek WTA-a Steve Simon.

Ulogu u ovakvoj odluci Wimbledona odigrala je i britanska vlada koja je tražila čvršći stav, a koji će donijeti prvu zabranu nastupa pojedincima još od Drugog svjetskog rata.

