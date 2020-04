Woods: Stajao sam na recepciji kad me Ali lupio u rebra s leđa

Tiger Woods (44) je otkrio da ga je jednom lupio legendarni Muhammad Ali. Bilo je to u jednom hotelskom lobbyju. Woods se prijavio u Hilton kako bi trenirao pred US Open 2004. u Shinnecock Hillsu u New Yorku.

Dok je bio na recepciji, legendarni boksač Ali mu se prišuljao s leđa i udario ga je u rebra. Naravno, Ali se samo zezao i mislio je da ga je samo 'potapšao', ali udarac je bio toliko jak da je užasno razljutio Woodsa. Budući da mu se Ali prišuljao s leđa, Woods nije znao da je to on i tako povrijeđen i razjaren htio je uzvratiti udarac.

Foto: USA Today Sports/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tek kada se okrenuo vidio je da je to teškaški prvak i ikona. Logično, odmah je odustao od ideje da mu uzvrati udarac, prisjetio se legendarni golfer za Golf Digest.

- Samo sam stajao na recepciji. Doslovno sam došao prespavati da se mogu ujutro rano ustati i igrati golf. Odjednom mi netko prilazi s leđa i udara me u rebra. Užasno me zaboljelo. Bio sam tako ljutit, samo sam htio udariti tu osobu. Okrenem se, kad ono Muhammad Ali - prisjetio se Woods i nastavio:

- Rekao mi je: "Gdje si mali, kako si?"

- Odgovorio sam mu: "Zašto si me morao tako jako pozdraviti?"

- Onda mi je palo na pamet da ne bih mogao izdržati takvih 15 rundi. Oni udarci koje su oni dobivali u svoja vremena, ludo je.