Desetak dana nakon teške prometne nesreće u mjesto Torrance u Kaliforniji isplivali su novi detalji o okolnostima u kojima je legendarni igrač golfa Tiger Woods (45) sletio s ceste, zabio se u drvo i prevrnuo.

Zračni jastuci spasili su mu život, a vatrogasci su ga izvlačili rezanjem lima. Imao je teški otvoreni prijelom potkoljenica koju su stabilizirali metalnom šipkom. Srećom, izbjegao je amputaciju, ali pitanje je hoće li ikad više moći igrati.

POGLEDAJTE VIDEO: Woodsova prometna nesreća

Woods je bio u nesvijesti nakon nesreće, a prvi mu je u pomoć priskoči prolaznik. Vidio ga je zaglavljenog u autu, krvava lica.

- Zamjenici šerifa pitali su ga kako se sudar dogodio. Vozač je rekao da ne zna i da se ni ne sjeća vožnje. Opet su ga u bolnici pitail kako je došlo do sudara i ponovio je isto - stoji u zapisniku.

Istražitelji će iz crne kutije Woodsova terenca pokušati doznati kakve su bile performanse vozila i što se događalo u trenutku sudara. No Woodsu ne prijeti kazneni progon.

Šerif iz Los Angelesa Alex Villanueva kaže kako nisu mogli dobiti nalog da izuzmu krv golfera iz koje bi mogli vidjeti je li vozio pijan i je li bio pod utjecajem droge.

- Da bismo to mogli napraviti, morali bismo imati dokaz ozljeđivanja (?!). Nemamo dokaza za to i to sudac neće potpisati.

Stručnjaci za sigurnost prometa za USA Today kažu kako im se čini da je Woods zaspao za volanom jer je auto produžilo ravno i sletjelo s ceste umjesto da je pratilo desni zavoj. Prešao je obje trake i vozio 400 metara prije nego što je udario u drvo. Nije ostavio tragove kočenja.

Bude li to doista tako, to Woodsu ne bi bilo prvi put da ga hvataju da spava u vožnji. Još 2017. uhitili su ga zbog vožnje u pijanom stanju i našli mu tragove lijekova Ambien i Vicodin.

Tiger je u zadnje vrijeme imao problema s leđima, a šerif kaže kako mu djeluje da će se oporaviti i nakon ove nesreće.

- Dobre je volje i to je dobar znak. Nadam se da će kad-tad opet stati na noge - zaključio je.