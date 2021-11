Barcina igračka legenda Xavi Hernandez (41) izjavio je da se želi vratiti kući i biti trener Barce, te se nada dogovoru sa svojim sadašnjim klubom katarskim Al Saddom, objavili su britanski mediji.

Xavi je trener Al Sadda od 2019. i prošle sezone je osvojio naslov prvaka, a klub je neporažen u 36 ligaških utakmica.

- Već danima razgovaram s Barcom i sve je spremno. Oba kluba znaju moj stav i nadam se da će se stvari ubrzo riješiti. Želim se vratiti kući. Povratak u Barcelonu bio bi spektakularan i uzbudljiv - kazao je Xavi.

Vodstvo Al Sadda zasad ostaje pri tome da neće pustiti Xavija, te da ga se klub ne može odreći u tako osjetljivom trenutku u sezoni.



- Ja pozitivno gledam na stvari, klubovi komuniciraju i moraju postići dogovor. U pitanju je zdravi razum - dodao je Xavi.

Ronald Koeman postao je bivši nakon katastrofalnih rezultata, a Joan Laporta izričito vidi samo Xavija kao njegovog nasljednika. On je taj koji ima Barcelonu u krvi, ne žele instant rješenja već trenera koji će sudjelovati u ovom procesu koji je pred Barcom. Dogodila se smjena generacije, nema više Lea Messija i netko mora vratiti Blaugranu na stare staze slave.

Istina, tek je krenuo u trenerske vode, nije vodio niti jedan ozbiljan klub u karijeri i pitanje je kako bi se snašao na vrućoj klupi Katalonaca. No, riječ je o igraču koji je cijelu karijeru skoro proveo u Barceloni, ima taj DNA i neupitno znanje koje je upijao tijekom bogate nogometne karijere. Odigrao je čak 767 utakmica i osvojio 27 trofeja te itekako poznaje situaciju u Blaugrani. Klub ga želi, htio bi i on doći, no je li sada pravi trenutak? Pitanje je kako bi sve utjecalo na njegovu trenersku karijeru u slučaju neuspjeha, a mnogi smatraju kako je Barcelona u ovome trenutku za njega ipak preveliki zalogaj.

No, nekada je potrebno riskirati, a svi znamo što se dogodilo kada je Real Madrid 2016. godine za trenera postavio tada neiskusnog Zinedinea Zidanea. Osvojio je s klubom tri Lige prvaka i dvije La Lige, a možda je to putokaz za Barcelonu. Klupska legenda koja će izvaditi klub iz blata.