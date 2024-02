Xavi žestoko napao Real i suce: Nismo glupi. Vidimo što se radi

Barceloni ovogodišnje prvenstvo polako izmiče iz ruku. Ustvari, razlika za vodećim Real Madridom pred 23. kolo La Lige sada je okruglih 10 bodova i pitanje je koliko 'blaugrana' može.

Ove godine najviše su ju zaustavile ozljede s kojima muku muči od početka sezone. A stoga nema ni onog naboja koji ju prošle vodio do 27. naslova španjolskog prvaka.

Xavi o preokretu protiv Almerije

Uz sve, trener Barcelone Xavi Hernandez koji, usput rečeno, na kraju sezone svojevoljno odlazi iz kluba, istaknuo je da suci urgiraju za Real. Nije direktno prozvao najvećeg rivala, ali bio je vrlo jasan u izjavama. Referirao se na veliki preokret Reala od prije desetak dana kada su 'kraljevi' nadoknadili 0-2 protiv posljednje Almerije.

- Vidio sam sve što je bilo tamo. Potpisujem riječi Almerijinog trener Gaizke Garitana. Ako kažem što mislim i što je bilo, kaznit će me, ali cijeli svijet je to vidio. Već sam nakon utakmice kod Getafea rekao da se u ovoj ligi događaju stvari koje nisu normalne - rekao je Xavi i dodao:

- Mi ih ne možemo kontrolirati ni utjecati na njih, ali svi ih vide. Sjećam se penala u Getafeu, Joaovog gola kod Granade... I o tome se ne govori. Da se to nije dogodilo, imali bismo šest bodova više. To nisu izlike nego činjenice. Uz takve sudačke odluke bit će jako teško obraniti naslov.

Pritisak na suce? Nismo glupi

Španjolski velikan prokomentirao je navode da Realova televizija možebitno vrši pritisak na suce stalnim forsiranjem svake dvojbene sudačke odluke.

- Već sam rekao da ne bih volio da se toliko dotiču sudaca, što rade svaki tjedan. Ja nisam predsjednik španjolskog nogometnog saveza ili La Lige. Iznenađuje me da im se to dozvoljava. To u potpunosti mijenja natjecanje i to iz tjedna u tjedan. Naglašavaju to maksimalno, i slijepac bi mogao vidjeti to što rade. Diego Simeone je neki dan rekao kako misle da smo mi svi glupi, zar ne? Nismo glupi, svi vide što se događa - zaključio je Xavi.

Barcelona u subotu od 18:30 gostuje kod Alavesa, Real u nedjelju igra veliki gradski derbi s Atleticom.