Yamal oduševljava svijet i - krši njemački zakon! Kazna prijeti i u finalu, ali praksa je drugačija

Lamine Yamal je u malo više od 13 mjeseci zabio dva gotovo identična gola Francuskoj u polufinalu Europskog prvenstva. Lani je krajem svibnja to napravio u mađarskom Felcsútu na prvenstvu igrača do 17 godina, a ovaj utorak u Münchenu na seniorskoj smotri i još jednom potvrdio da se radi o velikom talentu svjetskog nogometa. Postao je najmlađi strijelac u povijesti europskih prvenstava, a u subotu će proslaviti 17. rođendan.

No upravo ta nježna dob predstavlja mu i problem prema njemačkom zakonu o zaštiti maloljetnika. Mlađi od 18 godina, naime, ne smiju raditi poslije 20 sati, a iznimka je za sportaše, koji smiju raditi do 23 sata, prenio je njemački javni servis ZDF. U to nije uključeno samo sportsko natjecanje, nego i tuširanje, intervjui i prolazak kroz mix zonu.

Yamal je igrao u kasnom terminu od 21 sat utakmice protiv Italije (71 minutu) i Albanije u grupi (zadnjih 18 minuta), protiv Gruzije u osmini finala (cijelu utakmicu) i Francuske u polufinalu (do 93. minute), ali nije mogao izbjeći medijske obveze nakon 23 sata. Protiv Francuza je bio i igrač utakmice. Sad ga čeka nova kasna utakmica u nedjeljnom finalu protiv pobjednika dvoboja Nizozemska - Engleska.

- Sjećam se da mi je Olmo dodao loptu, nisam razmišljao što ću s njom. Bio sam samouvjeren i pokušao je smjestiti u gornji kut. Srećom, ušla je i presretan sam. Nisam se mogao odmah sjetiti tog gola lani kad su me pitali, ali sad kad ga vidim, da, slični su. Izgleda da mi dobro ide protiv Francuske. Ponosan sam i sretan, sva djeca sanjaju o takvom golu za reprezentaciju u važnom trenutku. Ja taj san živim i jako sam sretan - rekao je Yamal.

Kazna za večernji rad maloljetnika do 30.000 eura

Zakon ne predviđa bilo kakvu kaznu u sportskom smislu, ali ona može biti financijska, do 30.000 eura. No još nikad nitko nije bio kažnjen po tom zakonu, a kako doznaje španjolska Marca iz izvora iz reprezentacije, neće ni ovaj put.

Njemačke vlasti nisu upozorili Uefu da bi netko mogao snositi posljedice ako maloljetnici budu igrali kasne utakmice. Yamal je doduše i jedini takav na Euru, a njegovo vađenje iz igre može se tumačiti samo činjenicom što ga je izbornik Luis de la Fuente htio odmoriti.

Yamal na Europskom prvenstvu između utakmica piše i domaću zadaću. Završava četvrti razred srednje škole i ide na online predavanja dok je s "furijom" na Euru. Imat će o čemu pisati na temu "moji ljetni praznici".

Statistika Laminea Yamala na Euru

