Za film o Kukoču snimili velikog Jordana: Došli smo na imanje, a kamermanu su se noge tresle...

U Sarajevu će se sutra održati promocija filma "The Magical Seven – Toni Kukoč" posvećenom legendarnom košarkašu splitske Jugoplastike i Chicago Bullsa. Režiser filma, poznati sarajevski novinar Sabahudin Topalbećirević, kazao je u najavi kako je ponosan što je imao priliku napraviti film o legendarnom košarkašu.

- Imat ćete priliku sami pogledati film i procijeniti koliko je dobar, ali po meni će to biti jedan jako lijep film o čovjeku koji mi je generacijski blizak i koji je osvojio sve što se moglo osvojiti u svijetu košarke. On je jedna i jedinstven, što će uostalom i potvrditi ljudi koji o njemu govore i koji ga najbolje poznaju. Kad sam pustio na društvene mreže trailer filma u kojem je snimka Tonija kako pogađa tri trice za redom i kaže: "Ovo je čista srića..." jedna od prvih komentara bio je "Srića je bila naša što smo živjeli u tvoje vrijeme". A ja samo mogu dodati da je moja sreća bila što sam napravio film o velikanu kakav je bio Toni.

- Ne mogu govoriti o filmu jer ga nisam još vidio, tek kad ga pogledam mogu vam otkriti hoćemo li Baho (nadimak autora filma op.p) i ja ostati dobri ili se više nikad nećemo vidjeti... Nadam se da ljudi govore o meni kao o dobroj osobi. Košarka je jedan plus u životu, kao i rezultati, ali u suštini, da nismo bili dobri jedni prema drugima, ne bi bilo ništa od svega. Ja se nadam da ih je bar polovina rekla dobre stvari. Što se tiče Sarajeva, drago mi je da sam tu, drago mi je da ću opet otići na Igman, da vidim kako one stepenice po kojima sam trčao izgledaju...kazao je Toni Kukoč.

Jedan od uzvanika bio je i Tonijev trener Željko Pavličević koji je otkrio i jednu malo poznatu anegdotu iz tih vremena.

- Toni je zaslužio i Hall of Fame i film i sva priznanja i puno ranije. On je izvanserijski talent koji se rađa jednom u tko zna koliko godina. Ja sam ga vodio u onoj zadnjoj utakmici u Beogradu i izvadio ga minutu prije kraja da ga publika nagradi ovacijama, kao i na All Star utakmici u Sarajevu čime je okončane zadnje prvenstvo Jugoslavije. Imao sam čast trenirati četvoricu velikana, četvoricu Hall of Fame igrača, Krešu Ćosića, Dražena Petrovića, Tonija Kukoča i Nikosa Galisa. Neću govoriti o kvaliteti i tko je bolji, ali po meni je Toni od svih njih bio najnormalniji. Samo jednom je iskočio iz okvira, napucao je jednu loptu i to je bilo sve - kazao je Pavličević a Toni pojasnio:

- Prije nego li sam napucao jednu loptu pitao sam trenera koliko će me to koštati, i onda kad mi je rekao kolika je kazna nabio sam je svom snagom nogom na vrh tribina. Iznervirao sam se, bilo je: ili ću puknuti u sebi, ili ću napraviti nešto što je nenormalno za trening. I eto, odletjela je na vrh tribina.... A što se tiče tih oproštaja, sjećam se i kad smo došli u Sarajavo na utakmicu nakon što smo osvojili naslov prvaka Europe. Utakmica je iz Skenderije preseljena u Zetru, da uđe što više ljudi i dobili smo stvarno veliki aplauz, ljudi su bili sretni što nas mogu pozdraviti. Sjećam se da smo na poklon dobili i ploču Dine Merlina, ha, ha, ha... Meni je sarajevska publika uvijek bila u srcu.

Otkrili su Kukoč i Topalbećirević kako je Jordan sudjelovao u snimanju:

- Ja sam samo zamolio Jordana, rekao je da nema problema, dao mi je kontakt ljudi koji brinu o tom segmentu i ja sam kontakt proslijedio Bahi... - kazao je Kukoč, a Topalbećirević dodao:

- Kao da je to malo... Što da vam kažem, kad smo došli na Jordanov posjed, a to je otprilike zemljište od Sarajeva do Jablanice, ha, ha, ha..., kamermanu su se počele noge tresti. Jedva mu je postavio bubicu s mikrofonom. Vidjet ćete u filmu s koliko jedna takva zvijezda, možda i najveća sportska zvijezda svih vremena, govori o Toniju Kukoču kao svom najboljem prijatelju, kakve epitete mu dijeli... Kad je prestao igrati Toni je bio prvi čovjek koji ga je nazvao... A par godina ranije na OI taj isti Jordan i Pippen su ga pojeli živoga skoro, da bi dokazali neke stvari Jerry Krauseu. Vidjet ćete, doista je biranim riječima govorio o Toniju.

Topalbećirević je otkrio i kako će svjetska premijera biti održana u Chicagu.

- Ovo je četvrti film koji sam napravio, nakon Džaića, Osima i Ćire Blaževića ovo je film koji je rađen najozbiljnije. Napravili smo razgovor s 26 sugovornika, trebalo ih je naći na raznim lokacijama, dva puta sam putovao u Chicago, jednom u Miami, NBA nam je ustupio neke svoje snimke, jer tadašnji Bullsi su bili poput Beatlesa, a mogu vam otkriti i kako će film biti emitiran na NBA TV te kako će nakon filma izaći i serija od nekoliko nastavaka, jer ima jako puno materijala koji nisu stali u sat i 43 minute koliko film traje.

- Sve je to bila Bahina ideja i realizacija. Prije pet godina nagovarao me da dođem u Sarajevo, na SimpoSar, obećao sam mu ali se ispriječila korona, pa smo napravili nekoliko intervjua telefonom, i tu se njemu rodila ideja o filmu. Isprva sam se nećkao, smatrao sam da sam mlad i nije još vrijeme, ali eto, nagovorio me i napravio 99% posla sam. Rekao sam vam da nisam vidio film još i to vam najbolje govori o tome koliko sam sudjelovao u snimanju....

Željko Pavličević naglasio je ulogu Tonija Kukoča u probijanju barijere Europljana u NBA.

- Toni je bio dio prelazne generacije koja je pokazala da Europljani mogu igrati u NBA. I on je imao problema pri dolasku u NBA, ali je bio jedan od ključnih ljudi, on je pokazao da i u pobjedničkoj momčadi, s najbolji igračem na svijetu, može imati ponekad ključnu ulogu. To nije mala stvar.

- Kad smo mi dolazili, nama su se gledale uvijek samo loše strane, koliko god smo mi u fundamentima bili bolji, gledali su jesmo li jaki, jesmo li atletični, možemo li igrati obranu... Neću reći da je sada lakše, ali su se Amerikanci promijenili i vjeruju da svi koji dolaze u NBA mogu igrati i znaju kako igrati košarku. Jokić, Dončić, Embiid, Antetokounmpo... imaju odriješene ruke da rade što ih je volja. Svi ostali se prilagođavaju njima, a mi to nismo imali priliku. Ja da bi dao 20 koševa morao sam šutirati 60%, jer nije bilo dovoljno lopti. Ako su Michael i Scottie imali svoj dan, ja sam morao čekati sljedeću utakmicu. Jokić recimo ima loptu u ruci u svakom napadu... Da sam u NBA došao sada, bio bih statistički 30% bolji, ali vjerujte mi da ne bih mijenjao ništa u svojoj karijeri.

Kukoč se osvrnuo i na aktualni trenutak, kazao je kako je daleko od hrvatske košarke da bi dijelio savjete i iznosio mišljenja, ali da je po njemu stvar u tome da se premalo posvećuje pozornosti mladim igračima.

- Ne znam imamo li mi trenere koji su to voljni raditi, trenere kakvi su u moje vrijeme bili Igor Karković, Zoran Grašo, Slavko Trninić, Pino Grdović... koji će mlade momke naučili fundamente... Evo, sad smo dobili neke utakmice, možda će na tome nešto graditi za dalje... - kazao je Kukoč i dodao kako Srbija ipak ima kontinuitet:

- Kontinuitet je važan. Meni je recimo njihov izbornik Pešić bio trener prije 40 godina i još uvijek je tu. Njegova kvaliteta je da individualce uklopi u skladnu cjelinu, i pokazuje godinama da to zna. Neko kaže da nisu osvojili zlato, ali to je teško, ima ljudi koji su potrošili karijere i nisu nijednom došli do finala. Medalja je samo plus, znam da su u ovom trenutku nezadovoljni jer su izgubili finale, ali Nijemci su dobri, nisu izgubili nijednu utakmicu na prvenstvu. Što bi tek trebali reći Francuzi, Španjolci, da ne govorim Amerikanci... Srebro je sigurno veliki uspjeh.

Osvrnuo se Kukoč i na fenomen Nikole Jokića.

- On je super, ja sam o njemu govorio prije 5-6 godina. Sviđa mi se njegov stil, on svojim poznavanjem košarke i IQ-om nadopunjava atleticizam koji mu nedostaje. On utakmicu drži u svom ritmu i ne primjećuje se da je to tako. Njegova karijera nije još ni na 50%, hoće li on biti statistički najbolji Europljanin – vjerojatno hoće – a je li najbolji, ja mislim da su i Dražen, i Dino, i Divac, i Sabonis napravili stvari koje on još nije dotakao. Vjerujem da hoće, ali realno, da je Sabonis sa 24 godina sada u NBA, ili Dražen, ili Dino, ili ja... Ljudi moji mi smo NBA gledali nekad na TV, sigurno bi bili puno bolji nego tada. Ali usporedbe su po meni nepotrebne, pogotovo različitih generacija. Da zaključim, Jokićeva kvaliteta i veličina nije uopće upitna.

Za kraj je progovorio i o debaklu Amerikanaca.

- Košarku danas igraju svi, Njemačka jako puno ulaže u košarku, odmakli su daleko. Prošla su vremena kad smo mi, Rusi i Amerikanci vladali svijetom. To je prošlo svršeno vrijeme i ako žele na tron Amerikanci će morati dovesti najjače snage. Pa i s najjačim snagama ne vjerujem da će se prošetati...