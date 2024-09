'Za hologram je znalo desetak ljudi, Draženov glas su pogodili, tada su nas sve slomile emocije'

Kad je lopta s holograma prestala odzvanjati i Draženov glas je utihnuo, s razglasa je krenula pjesma "Za dobra stara vremena", a on je stao sa strane, ispod koša, prekrio lice i zajecao. Iako je bio jedan od rijetkih koji je znao što će se dogoditi, Marko Petrović (33), Acin sin i Draženov nećak, u tim trenucima nije mogao zaustaviti emocije.

- To mi je bio najupečatljiviji dio - uzdahnuo je Marko i dan nakon spektakla za Dražena u punoj Areni pa opisao:

Pokretanje videa... 00:59 Počeo spektakl u Areni za Dražena: 'On je veliki čovjek' | Video: 24sata/Video

- Kad su se njih devetorica reprezentativaca iz 1992. zagrlila nakon što su vidjeli Dražena... I sad se ježim. To nije bilo u scenariju, bilo je spontano. I kad je prestala pjesma s razglasa, a publika je nastavila pjevati "Kako je dobro", to me 'ubilo'. Tijekom priredbe prehodao sam valjda 15 km po dvorani, ali u tom trenutku me slomilo. Ma, bio sam uvjeren da će baka Biserka najviše plakati, a na kraju sam više plakao ja nego ona.

Trenutak kad se pojavio Draženov hologram bio je iznenađenje večeri. I uspjelo je. Potpuno. Nije bilo čovjeka u dvorani koji se nije naježio, ako ne i pustio suzu, poput Stojka, Franje, Ace...

Zagreb: Gala večera povodom Memorijalne utakmice u sjećanje na Dražena Petrovića | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Bila je to moja ideja, još od prije dvije godine kad sam vidio hologram Tupaca na jednom festivalu. S tim da je na glazbenom festivalu to lakše izvesti jer publika je samo na jednoj strani. U dvorani je to puno zahtjevnije.

Tko je to sve uopće tehnički izveo?

- Jedna češka tvrtka. Bio je to najintenzivniji i najteži dio organizacije, svakodnevni sastanci od tri do četiri sata, dok nisu postigli da su lice i glas bili identični Draženovom. Što je najveći pogodak jer 1993. tehnologija baš nije bila kao danas i premda sam im poslao sve Draženove intervjue koje sam našao, oni nisu snimljeni u vrhunskoj kvaliteti, zato su napravili čudo. Prve dvije verzije nisu mi se svidjele pa smo dva tjedna dorađivali boju glasa. Znao sam da smo uspjeli kad sam poslao snimku mami, a ona nije rekla ništa, samo je jecala... - rekao nam je pa otkrio:

Zagreb: Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića, Hrvatska 92 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ja sam to zamislio drugačije, ne u kocki nego da bude kao projekcija, čak i da pukne po košu. Ali u tom bi ga slučaju, zbog kuta gledanja, dobro vidjelo svega 3000 ljudi u dvorani, što nije dolazilo u obzir.

Tko je uopće znao za hologram?

- Nas desetak. I super da je Aco izdržao da nikome ne kaže, haha! Da, rekli smo i baki Biserki, samo nije njoj lako shvatiti što je to dok nije vidjela.

Pa koliko takva stvar košta? Koliki dio proračuna od milijun eura je 'pojelo'?

- Ne smijem reći koliko, ali jako velik postotak budžeta. Jer tu je i dodatna struja, metri žice, ta kocka od pet tona koja se diže i spušta...

Zagreb: Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića, Hrvatska 92 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A tko je smislio Draženov govor?

- Ja sam ga napisao. Rekli su mi da treba trajati 45 do 50 sekundi, htio sam da bude upečatljiv, ne patetičan, i da bude vezan uz finale Olimpijskih igara 1992. jer došla je skoro cijela generacija. I kad je izgovorio da je sretan što je opet uz bok sa svojim suigračima, vidio sam im na licima kako 'gutaju knedle'.

Nažalost, na parketu nisu bili svi. Nedostajali su Velimir Perasović i Arijan Komazec.

- Peras je u Rusiji imao klupske obveze, a do Komazeca smo pokušavali doći sa 120 strana i nije se nikome javio.

Je li još netko odbio poziv ili se nije pojavio? Jer došle su brojne zvijezde (Porter, Anderson, Galis, Iannakis, Jamshi, Divac, Paspalj, Bodiroga...), ali nije bilo nikoga ni iz američkog Dream Teama 1992.

Zagreb: Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića, Hrvatska 92 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Još 15. lipnja Clyde Drexler, John Stockton i Chris Mullin potvrdili su nam da će doći. Kupili smo im i karte, da bi sva trojica tri do pet dana prije događaja javila da ne mogu doći. Sva trojica zbog smrtnog slučaja u obitelji!?

Goran Dragić nije se pojavio, je li Nikola Jokić doista trebao doći?

- Je, ali imao je neodgodive sponzorske obveze. Razumijem ga - pomirljivo je rekao Marko pa naglasio:

- Ma jako smo zadovoljni odazivom. Uspjeli smo dovesti toliko legendi, pogotovo generaciju 1992. Neki se nisu vidjeli, razgovarali i 15 ili 20 godina pa su se na našoj gala večeri smijali, zabavili...

I nakon spektakla svi su bili oduševljeni.

- Željko Obradović me grlio, zahvaljivao, kao i Vlade Divac, Svetislav Pešić me oduševio, Džanan Musa me držao u zagrljaju 30-ak sekundi govoreći 'Ovo je čudo, hvala ti na svemu'... Takve veličine su mi dolazile i zahvaljivale.

Zagreb: Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića, Hrvatska 92 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jesu li Divac i Paspalj zamjerili, spominjali nekoliko sporadičnih pogrdnih dobacivanja iz publike?

- Ne, nitko to nije spominjao, svi su prezadovoljni cijelom priredbom. Nikad u dva dana nisam doživio takve emocije.

Uz, na kraju, više suza od bake...

- Ma, baka je to zmajski odradila! Baš se odlično držala.