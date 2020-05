Za njega ne vrijede pravila? Ibra se vozio bez registracija

Kad neće nitko meni, e pa ja ću sam sebi. Tako je razmišljao švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović koji je sam sebe obradovao poklonom za 38. rođendan tako što si je kupio Ferrari Monzu SP2 koji vrijedi 1,6 milijuna eura.

Ne bi to bio Zlatan da ne napravi neku nepodopštinu u svojoj Švedskoj, a priliku za to je iskoristio dan prije povratka u Italiju. Nogometaš Milana je dva mjeseca proveo u Stockholmu gdje je trenirao s nogometašima Hammarbyja, a u ponedjeljak se vratio u Italiju gdje će prvo odraditi karantenu od dva tjedna, a onda se i priključiti momčadi Milana koja je započela s treninzima.

Ibra se prije povratka u Milano vozio ulicama Stockholma u raskošnom Ferrariju, ali problem je taj što je auto neregistriran i Zlatan bi uskoro mogao 'popiti' kaznu. Ibrahimović očito misli da za njega pravila ne vrijede, naročito u njegovoj Švedskoj. Jer kako bi rekao, on sam za sebe donosi zakone i pravila.

- Registracija mu je istekla još 30. ožujka. Auto nakon tog datuma smije voziti samo na putu prema autokući gdje će ga registrirati - rekao je Mikael Andersson, šef švedske transportne agencije.

Ibrahimović je poznat kao zaljubljenik u bijesne automobile, a također treba dodati da je Ferrari Monza SP2 iznimno rijedak model, a na svijetu postoji samo 499 primjeraka. A skupio je pravu kolekciju luksuznih automobila. No ne samo da se divi njihovom izgledu u garaži, već svaki dan vozi drugi automobil. Pa tko bi mu zamjerio... Posjeduje Porsche 918 Spyder, Ferrari Enzo, Audi S8, Maserati Gran Turismo i Lamborghini Gallardo.

Sada je otišao u Milan gdje bi 13. lipnja trebala započeti Serie A, a do tada će biti bez svojih limenih ljubimaca. No ne sumnjamo da se on opskrbio i u svome talijanskom domu.