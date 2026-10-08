Za Olma zainteresiran europski gigant, odlazi iz Barce na zimu?

Dani Olmo vratio se klupskim obavezama nakon uspješne kampanje sa Španjolskom u Ligi nacija, ali španjolski mediji počeli su pisati o njegovom mogućem odlasku iz Barcelone. Katalonski portal Sport, koji je jako blizak Barci, javlja kako je Bayern ozbiljno zagrizao za Olma te da, ako Bavarci pošalju dobru ponudu, bi Olmo zaista mogao promijeniti sredinu.

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Bayern je već pratio Olma dok je igrao u Leipzigu, ali on se tada odlučio za povratak kući. Sada se u Njemačkoj spominje mogući odlazak Jamala Musiale pa Vincent Kompany treba novog igrača na poziciji "desetke", a rješenje bi mogao biti Olmo.

Katalonski portal piše kako bi Barcelona pristala na 90 milijuna eura, a bivšeg igrača Dinama ne prati samo Bayern. Mnogi klubovi iz najjačih liga zainteresirani su za Olma, a navodno se sprema i ponuda iz Saudijske Arabije. Olmo je prvotimac španjolske reprezentacije, ali u Barceloni se mora boriti za mjesto, pogotovo s Ferminom Lopezom, pa i to može biti argument klubova da ga nagovore na odlazak.

Ipak, isti izvor javlja da je Olmova želja ostanak u Barceloni, ali treba vidjeti što nosi budućnost. Stvari se već na zimu mogu promijeniti. Olmo je za diva iz Katalonije do sada odigrao 96 utakmica, ima 20 golova i isto toliko asistencija.