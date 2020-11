Za ostanak u Ligi nacija: Gdje gledati Hrvatsku i Portugal?

<p>Neuvjerljiva i loša igra protiv Švedske donijela nam je tu patnju da u posljednjem kolu morao strahovati od ispadanja iz elitne skupine Lige nacija. I protivnik nam je aktualni europski prvak kojeg predvodi jedan od najboljih na svijetu. </p><p><strong>Hrvatska</strong> danas od 20.45 na Poljudu igra posljednje, 6. kolo <strong>Lige nacija</strong>, a za ostanak u elitnoj skupini bit će nam dovoljan i remi, pod uvjetom da <strong>Švedska</strong> ne pobijedi <strong>Francusku</strong>. Situacija u reprezentaciji nije idealna, izbornik Zlatko Dalić neće računati na Domagoja Vidu i Marcela Brozovića koji su pozitivni na korona virus, Filip Uremović se ozlijedio u porazu od Švedske, Marin Pongračić je bolestan, a Duje Ćaleta-Car je skupio tri žuta kartona pa zaradio suspenziju.</p><p>Jedna od olakotnih činjenica je ta što Portugalci nemaju baš nikakav motiv. U prošlom kolu izgubili su od Francuske 1-0 i ostali bez šansi za prolazak skupine, no teško je vjerovati da su u Split došli samo turistički i da će Fernando Santos samo tako prepustiti pobjedu Hrvatskoj. No to je ipak jedno malo zrnce koje nam daje pravo na optimizam, jer ono momentalno nestaje kada pogledate njihovu reprezentaciju. Prijetit će nam Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, ne znate odakle vam prijeti veća opasnost od momčadi koja vrijedi više od 700 milijuna eura. </p><p>No i Hrvatska ima svoje adute. U prošlom susretu protiv Švedske izgledali smo neprepoznatljivo i mlako, a jasno je da s takvim pristupom nećemo imati nikakve šanse protiv Portugalac koji su nas u prvom kolu pobijedili 4-1, no ovaj put je tu Luka Modrić. Zlatko Dalić ima velike probleme u obrani, momčadi je priključio Milu Škorića iz Osijeka kako bi imao barem više izbora, ali stoperski par s Dejanom Lovrenom bi trebao činiti lijevi bek Borna Barišić. Na lijevom beku će pak priliku dobiti Domagoj Bradarić, a na desnom Josip Juranović jer drugo rješenje nemamo. A za njih dvojicu nema veće motivacije. Bivši hajdukovci u dresu reprezentaciju na 'svome' Poljudu.</p><p>Definitivno najveći Dalićev problem je izostanak Brozovića, za kojeg nema zamjene. Nisu to ni Kovačić, ni Pašalić, nije ni Badelj, koji više ne može odgovoriti zahtjevima. Novu priliku zbog toga će dobiti Marko Rog, koji je trkom i agresijom barem nalik na Brozovića, a ispred njega bi trebali zaigrati Brekalo, Modrić, Vlašić, Pašalić i Perišić, s tim da umjesto Pašalića može zaigrati i Kovačić. U svakom slučaju, postava bez klasičnog napadača.</p><p>I ovaj put Portugalcima je pripala uloga favorita i na kladionicama. Koeficijent na njihovu pobjedu je 2, a na pobjedu Hrvatske 3.60. A ni povijest nam ne ide u korist. Osim te pobjede u rujnu, Portugal nas je pobjeđivao još četiri puta, a prvi put na Euru 1996. godine kada je bilo 3-0. Jedini remi smo izvukli u rujnu 2018. godine kada je bilo 1-1.</p><p>Iako su prvotno gledatelji trebali uživati u partiji velikog Cristiana Ronalda, to se ipak neće dogoditi jer je Stožer zatvorio stadione za gledatelje zbog situacije s korona virusom u Hrvatskoj. Utakmica počinje u 20.45, a prijenos možete pratiti na Novoj TV. </p><p>Inače, bit će ovo prvi susret Cristiana Ronalda i Luke Modrića koji su šest godina bili suigrači u Real Madridu i za to vrijeme osvojili nevjerojatne četiri Lige prvaka i jednu La Ligu.</p><p>Sudit će nam poznati Englez Michael Oliver s kojim smo se dosad susreli dvaput i to oba puta u Engleskoj. Prvi put 2013. godine kada je Hrvatska pobijedila Južnu Koreju u Londonu 4-0, a posljednji put prije dvije godine kada nas je Brazil pobijedio 2-0 na Anfieldu. </p>