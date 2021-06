Španjolske tiskovine su ovih dana pune Hrvatske. Očekivano, njihovu reprezentaciju u ponedjeljak čeka najteži zadatak na ovome Euru. Tamošnji mediji su itekako upoznati s kvalitetom hrvatske reprezentacije pa biranim riječima pišu o 'vatrenima'.

Prvo su pisali hvalospjeve o Luki Modriću, itekako svjesni da je on mozak naše reprezentacije, hvalili su naše mlade igrače, a sada je red došao na našeg izbornika Zlatka Dalića (54).

On je na klupu Hrvatske zasjeo 2017. godine i to uoči odlučujuće utakmice protiv Ukrajine u kvalifikacijama za SP. Atmosfera u reprezentaciji je bila jako loša, trebao je netko tko će u kratkom roku povezati i stabilizirati igrače. U to vrijeme stvarao je ime na Bliskom Istoku gdje je trenirao Hilal i Al-Ain, sportskoj javnosti poznat iz vremena kada je bio igrač Hajduka i Varteksa te trener Rijeke, no za većinu tada nepoznato ime.

Vremena za taktičke zamisli nije bilo, trebalo je motivirati i podignuti igrače. I plan je uspio. Hrvatska je pobijedila Ukrajinu 2-0 i izborila play-off u kojem je srušila Grčku i plasirala se na SP. I kako bi se reklo, sve ostalo je povijest.

- 'Igrače sam upoznao u zračnoj luci 48 sati uoči utakmice', govorio je tada Dalić. Preuzeo je reprezentaciju u vrlo delikatnoj situaciji, a za pola Hrvata bio je praktički anoniman lik. Nakon utakmice s Ukrajinom je šest tjedana radio bez plaće i tek nakon što je odveo Hrvatsku u Rusiju, sjeo je s Davorom Šukerom i potpisao ugovor - piše AS o Daliću kao čovjeku koji je preporodio našu reprezentaciju.

Hrvatska je s Dalićem na klupi napravila čudo u Rusiji. Osvojili smo povijesno srebro, no apetiti su nam nakon toga itekako porasli. Ne baš bajne predstave u prve dvije utakmice protiv Engleske (1-0) i Češke (1-1), poljuljale su atmosferu oko reprezentacije. Raspoloženje nije baš bilo dobro, ali je drastično skočilo nakon pobjede nad Škotskom (3-1) i plasmana u osminu finala Eura.

AS ističe kako je Dalić 1998. godine bio navijač naše reprezentacije na SP-u u Francuskoj gdje smo osvojili broncu, a sada je heroj nacije.

- Hrvatsku je odveo do finala Svjetskog prvenstva, a na Euru je ušao među 16 najboljih. Godine 1998. Dalić je bio skroman nogometaš koji je u hrvatskom dresu bodrio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Pratio je Hrvatsku na čitavom SP-u i želio ju je bodriti. Danas je idol nacije i uzor svojim igračima - piše AS.