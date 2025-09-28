Obavijesti

KAKAV PODVIG

Za povijest: Čudesni Slovenac obranio titulu svjetskog prvaka!

Piše HINA,
Za povijest: Čudesni Slovenac obranio titulu svjetskog prvaka!
Foto: Jean Bizimana

Tadej Pogačar, 27-godišnji slovenski biciklist, upisao se u povijesne knjige kao prvi koji je uspio dvije godine zaredom osvojiti Tour de France i naslov svjetskog prvaka u cestovnoj utrci

Slovenac Tadej Pogačar u nedjelju je još jednom dokazao da je najbolji biciklist svijeta u cestovnim utrkama uvjerljivo obranivši naslov svjetskog prvaka u natjecanju održanom u nedjelju u Kigaliju, glavnom gradu Ruande, čime je završno prvo Svjetsko prvenstvo održano na afričkom kontinentu.

Time se 27-godišnji slovenski biciklist upisao u povijesne knjige kao prvi koji je uspio dvije godine zaredom osvojiti Tour de France i naslov svjetskog prvaka u cestovnoj utrci.

Za svladavanje trase dužine 267,5 kilometara cestama Kigalija i šire okolice, Pogačaru je trebalo šest sati, 21 minuta i 20 sekundi. Srebrnu medalju je osvojio trostruki svjetski prvak na kronometru, Belgijac Remco Evenepoel, koji je ciljem prošao 1:28 minuta nakon pobjednika, dok se na posljednju stubu pobjedničkog postolja popeo Irac Ben Healy, zaostavši za Pogačarom 2:16 minuta. 

Naslov koji je prvi put osvojio prošle godine u Švicarskoj, Pogačar je obranio na uvjerljiv način, sličnom taktikom kakvu je primijenio i prije godinu dana u osvajanju majice s duginim bojama - bijegom na nešto više od 100 km prije cilja. U Švicarskoj je krenuo 102 km prije cilja, a u Kigaliju se na odvajanje od skupine odlučio 104 km prije završetka, pri vrhu najvećeg uspona na trasi (na Mount Kigali).

Iako se na svjetskom prvenstvu vozi u reprezentativnim dresovima i momčadima, Pogačara su u tom napadu uspjela pratiti samo dvojica biciklista, momčadski kolege iz UAE Emiratesa, Španjolac Juan Ayuso i Meksikanac Isaac del Toro. No, Ayuso je prilično brzo zaostao, a Del Toro je uspio držati Pogačarov tempo, ujedno mu i pomagati u stvaranju prednosti, u sljedećih 40-ak kilometara.

Slovenac je i Meksikanca ostavio iza sebe oko 67 km prije cilja te nastavio sam grabiti prema obrani naslova. U tome je i uspio te pritom srušio svoj prošlogodišnji rekord u dužini solo-dionice koju je prešao osvajajući zlatnu medalju u cestovnoj utrci na SP-u. U Švicarskoj je solirao 51,7 km, a u Ruandi još 15 km više.

Pogačaru je ovo 105. profesionalna pobjeda u karijeri, a 17. u ovoj sezoni.

