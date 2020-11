Za sve je 'kriv' Luka Modrić: Čak 20 indonezijskih nogometaša stiglo trenirati nogomet u Zadar

Dečki danas treniraju u Zadru, Arbanasima, Dalmatincu i Primorcu, svi uče hrvatski jezik, imaju nutricionista i sportskog psihologa, a smješteni su u hostelu Vedrana Ješe koji ih je i doveo u Hrvatsku...

<p>Nogomet često piše zanimljive priče, a jedna takva ovih se dana odvija u Zadru. Vedran Ješe (39), bivši nogometaš Dinama i Zagreba, ali i nekadašnji reprezentativac Hrvatske, u Zadar je u suradnji s grupacijom 'Vamos Indonesia' doveo 20 mladih indonezijskih nogometaša koji će se do svibnja nogometno razvijati u Hrvatskoj. Ti dečki danas treniraju u Zadru, Arbanasima, Dalmatincu iz Crnog i Primorcu iz Biograda, a sve je to početak jedne prilično zanimljive suradnje. </p><p>- Iskreno, na ovome sam radio oko godinu dana, pa ih konačno prije 20-ak dana uspio dovesti u Zadar. Svi su igrači stigli preko indonezijske grupacije 'Vamos Indonesia', oni su prije dolaska u Hrvatsku trenirali u Španjolskoj, a kako je stigla cijela priča s koronom, uspjeli smo nagovoriti da dođu u Zadar. Sada će njih 20 biti kod nas do svibnja sljedeće godine, a onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Svi se imaju priliku nametnuti ovdje, nogometno se razvijati u zemlji svjetskih viceprvaka - kaže nam Vedran Ješe, pa nastavlja: </p><p>- U Indoneziji puno ulažu u nogomet, to je ipak zemlja od 270 milijuna stanovnika, a njima je u cilju da im se nogometaši razvijaju po Europi. Zašto smo se baš odlučili za Zadar? Ma to je jednostavno, svi oni znaju odakle je potekao Luka Modrić, ali i neki drugi hrvatski reprezentativci. A svjesni su što Hrvatska predstavlja u nogometnom svijetu. Takva imena otvaraju sva vrata, pa je tako i ova grupa indonezijskih nogometaša stigla u Zadar.</p><p>Za koga sada nastupaju ti igrači?</p><p>- Ovako, po njih njih šest nastupaju za HNK Zadar (Reva, Aditya, Dimas, Rivaldo, Lintang i Fairuz) i NK Arbanasi (Vigo, Rahmat, Rere, Fariz, Rizal, Genta), sedmorica su u HNK Dalmatinac Crno (Dennish, Nadhif, Fafa, Teguh, Afif, Aan, Affa), dok je onaj najstariji (Reza) kod mene u Primorcu iz Biograda. Sve su to dečki rođeni između 2001. i 2003. godine, samo je taj najstariji 2000. godište. Svi oni uživaju ovdje, idu na ubrzani tečaj hrvatskog jezika, te se žele dokazati u svojim sredinama.</p><p>A gdje ti dečki žive? </p><p>- Svi su smješteni u mom hostelu ovdje u Zadru. U tom hostelu imam 26 kreveta, za njih smo rezervirali potrebnih 20. Svi oni u restoranu imaju tri obroka dnevno, a osobno se brinem o njima i uvijek sam im na raspolaganju. Dečkima se jako sviđa Zadar, ali za sada i nemaju baš previše slobodnog vremena. Treniraju po dvaput dnevno, rade privatno i u teretani, imaju svog nutricionista i sportskog psihologa. Rekao sam, svi već uče hrvatski jezik, a neki uz to i paralelno studiraju (online) u Indoneziji. A kada dođe toplije vrijeme, obići ćemo i neke hrvatske otoke. </p><p>Kakvi su Indonezijci nogometaši?</p><p>- Dosta drugačiji od nas, tehnički su dosta kvalitetni, ali su fizički inferiorniji u odnosu na hrvatske nogometaše. Onako, sitnije su građe, pa ćemo vidjeti kako će se svi snaći u hrvatskom nogometu. Gledajte, mi smo s njima odigrali tri utakmice početkom studenoga, pobijedili smo Zadar (1-0) i Dalmatinac Crno (2-1), izgubili od Arabanasa (5-4), iako smo na poluvremenu vodili 3-0, pa onda ubacili neke mlađe dečke. Imaju kvalitetu, sada je sve na njima. </p><p>Koliko će trajati ovaj projekt s indonezijskim nogometašima u Zadru?</p><p>- Gledajte, ovaj program neće trajati samo jednu godinu, mi ćemo u svibnju one lošije vratiti doma, a u međuvremenu ću i ja otići u Indoneziju, napraviti dodatnu selekciju, pa neke kvalitetnije opet dovesti u Hrvatsku. Sada je napravljena selekcija igrača iz samo dvije indonezijske regije, a i to planiramo proširiti. Dapače, to azijsko tržište je jako veliko, planiramo u skoroj budućnosti i dovesti igrače iz Malezije i Singapura - završio je Ješe.</p>