Za tek 1500 eura prodaje se imovina bivšeg kluba Luke Modrića i Danijela Subašića?!

Kada je australski investitor Mark Ivančić ušao u HNK Zadar, navijači i simpatizeri ovog kluba ponadali su se kako je to kraj tužne i tmurne realnosti kluba koji je nastao prije tri godine nakon gašenja legendarnog hrvatskog prvoligaša NK Zadar.

Najava ulaska svježeg kapitala konačno je donijela optimizam u Zadar i nadu da će se klub vratiti tamo gdje je njegov prethodnik nekada pripadao, no novi vlasnik našao se u problemima.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Naime, Ivančić je najprije dobio vijest kako momčad možda ostaje bez klupskih prostorija i svlačionica na koje se kao vlasnik upisao Rene Sinovčić, a sad se rasprodaje imovina bivšeg kluba NK Zadar za 1500 eura.

Stečajni upravitelj Srđan Dvornik objavio je oglas za prodaju imovine vrijedne oko 45.000 eura. To se odnosi na dresove, sportsku i informatičku opremu, opremu za održavanje travnjaka i 3000 sjedalica na tribinama, a kako piše portal 057info, pristigla je i prva ponuda. Poslala ju je zadarska odvjetnica Ivana Raspović u ime nepoznatog klijenta, no daleko je to od ponude koju je priželjkivao stečajni upravitelj. Naime, zainteresirani klijent ponudio je 30 puta manje od tražene cifre, tek 1500 eura!

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Raspović je ponudu dostavila 18. prosinca, a obzirom da je cijena niža od tražene, odluka o prihvaćanju ponude dostavit će se naknadno. Budući da se radi o grupnoj prodaji vlasništva bivšeg kluba, to znači da bi kupac trebao, zajedno s dresovima, informatičkom opremom, kosilicama za travu, uzeti i 3000 sjedalica s tribine, i to tako da dođe na Stanove i sam ih demontira

Podsjetimo, HNK Zadar nasljednik je kluba NK Zadar, koji je 2020. proglasio bankrot što je dovelo do kraja kluba. Za bivši zadarski klub igrali su hrvatski reprezentativci Luka Modrić, Dado Pršo i Danijel Subašić. Novi zadarski klub Zadar igra četvrti rang hrvatskog nogometa i zauzima prvo mjesto u 3. NL Jug.