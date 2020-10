Za tjedan dana završava ludi prijelazni rok u HNL-u: Pršir u Gorici, Istra bi Komnena Andrića

<p>Nedavno smo objavili veliku analizu prijelaznog roka u HNL-u. Jasno, većih prodaja više neće biti, barem u velike europske lige, koje neće kupovati do zime. Prijelazni rok u 1. HNL traje do <strong>19. listopada</strong> i hrvatski klubovi tek sad vrebaju priliku.</p><p>Sad mogu uhvatiti one igrače koji su ostali bez <strong>pravih </strong>inozemnih angažmana, one koje su čekali bolje ponude, a naše klubove držali na 'on hold'. </p><h2>Pogledajte video: Radovi na Maksimiru</h2><p>Gorica je prije nekoliko dana prodala <strong>Darija Čanađiju</strong> (26) u <strong>Astru Giurgiu</strong>, a već je stigla zamjena. Iz Hajduka II je došao mladi hrvatski reprezentativac <strong>Jurica Pršir</strong> (20).</p><p>Jurica je prije dvije godine stigao u Hajduk iz Dinama, slavodobitno su Splićani objavili njegovo dovođenje, ali Pršir nije mogao dalje od klupe prve momčadi. Uglavnom je samo trenirao s momčadi Harija Vukasa.</p><p>- Baš sam sretan što sam u Gorici, što sam se napokon vratio u <strong>rodni </strong>Zagreb. Priča o povratku počela je prije nekih dva-tri mjeseca. Direktor Niko (Mindaugas Nikoličius, op. a.) i trener Valdas Dambrauskas su me stvarno željeli. Sve najbolje mi je o klubu ispričao Dario Špikić, kazali su mi da ću dobiti priliku i samo to mi treba - kazao je Pršir pa dodao:</p><p>- U Hajduku sam trenirao četiri-pet mjeseci s prvom momčadi, ali nisam dobio priliku. Ipak, zahvaljujem im se na svemu. Neće biti lako uskočiti u kopačke iskusnog Čanađije, to je vrlo dobar igrač, ali želim se dokazati. Kakav sam igrač? Idol mi je Andres Iniesta, ali ja sam 'desetka', prednji vezni, onako, tehničar - kazao je kroz smijeh.</p><p>S Prširom je u Hajduk 2018. stigao i <strong>Dario Špikić</strong> (21), a on je sidro iz Splita digao još prošle zime i otišao u Goricu. Ni on se nije naigrao. Vrijeme je dvojac provodio u drugoj momčadi 'bilih', a sad će opet, nakon Dinama i Hajduka, zajedno zaigrati u turopoljskom klubu.</p><p>Istra 1961, pak, želi dovesti napadača. Vice Miljanić (22) trebao bi na novu posudbu, Robert Perić-Komšić (21) već je posuđen Cibaliji pa u rosteru ima mjesta za nova imena. 'Šuška' se kako bi u Pulu na posudbu mogao doći srpski napadač <strong>Komnen Andrić</strong> (25), trenutačno član Dinama, ali u zagrebačkom klubu nije u prvom planu.</p><p>Nije Andrić jedina meta. Faustu Budicinu zanimljivi su i<strong> Franko Kovačević </strong>(21), nekadašnji napadač Rijeke i Hajduka, a danas druge momčadi <strong>Hoffenheima</strong>, te srpski napadač <strong>Filip Stuparević </strong>(20), igrač <strong>Watforda</strong>, koji je prošlu sezonu odradio na posudbi u Voždovcu.</p><p>Dio belgijskih medija da je svoje u <strong>Standardu </strong>iz Liegea odigrao bivši hrvatski reprezentativac <strong>Duje Čop</strong> (30). U ligi je skupio samo 282 minute ove sezone, a bilo mu je to dovoljno za dvije asistencije. Čopa ugovor s belgijskim prvoligašem veže do 2021., ali navodno mu neće raditi problem pri ranijem odlasku iz kluba.</p><p>Spremni su ga pustiti besplatno, a Belgijci pišu da bi mogao u Osijek. Nenad Bjelica je znakovito prije nekoliko dana najavio da mu je predsjednik dao još nešto novca i da će ga utrošiti na novog napadača. Možda to bude baš Čop.</p>